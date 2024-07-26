Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Spor

Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'na katılan Türk sporcular için tasarlanan kıyafetler eleştirileri de beraberinde getirdi. Ünlü moda markası Vako'nun tasarladığı kıyafetlere, "Pijamaya benziyor" eleştirileri yapıldı.

26.07.2024 23:27  Güncelleme: 23:53
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Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları'nın 33'üncüsü Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. 102 sporcuyla katılan Türk milli takımımız da Sen Nehri'nden geçiş yaptı.

OLİMPİYATLAR İÇİN HAZIRLANANLAR KIYAFETLER BEĞENİLMEDİ

Milli takımımızın açılışta giyeceği kıyafetlerin tasarımını ünlü moda markası Vakko yaptı. İlk olarak milli sporcularımız Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli'nin üzerinde görülen kıyafetler sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

"PİJAMAYA BENZİYOR"

Birçok sosyal medya kullanıcısı kıyafetleri beğenmediğini belirterek tepki gösterdi. Kıyafetlere, "Pijamaya benziyor" yorumları yapıldı.

İşte sosyal medyadaki eleştirilerden bazıları:

Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
Herkes pijamaya benzetti! Vakko\'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

Fransa, Paris, Vakko, Spor, Moda, Moda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yunuss Bayern: Zaten vakko kadar boş ve gereksiz pahalı bi marka yok 3 1 Yanıtla
  • Plare Rugre: çok iyi 1 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Gerçekten çok kötü görünüyorlar 0 1 Yanıtla
  • fatih mazlum: Puhahahah bu ne la 1 0 Yanıtla

23:28 Herkes pijamaya benzetti Vakko’nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
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