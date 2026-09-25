Fon soruşturmasında "Yerli Adriana Lima" detayı: Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı da gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dev fon soruşturmasının üçüncü dalga operasyonunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda "Yerli Adriana Lima" olarak tanınan ve Survivor yarışmasıyla adını duyuran Fatmagül Lafçı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre adli süreç; fonun dışarıdan yatırıma kapalı tutulduğu dönemde gerçekleşen olağandışı finansal hareketler, yüksek getirili işlemler ve operasyon öncesi yapılan şüpheli şirket devirleri etraflıca incelenerek sürdürülüyor.

SURVİVOR'DAN FON SORUŞTURMASINA

Soruşturma dosyasında öne çıkan temel iddialardan biri, fonun dış yatırımcılara kapalı olduğu süreçte sistemde pay sahibi olan 12 kişilik grubun gerçekleştirdiği işlemler oldu. Söz konusu isimlerin, fonun kapalı kaldığı bu özel periyotta yaptıkları hamlelerle yaklaşık 524 katlık fahiş bir getiri elde ettikleri öne sürülüyor.

Survivor yarışması ile adını duyuran ve Adriana Lima'ya benzerliğiyle dikkat çeken Fatmagül Fakı, 2019 yılında 2 yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile nikah masasına oturmuş ve Lafçı soyadını almıştı.

Fon soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında, Fatmagül Lafçı'nın da bulunduğu ortaya çıktı.

OPERASYONDAN BİR GÜN ÖNCE HİSSE DEVRİ

İncelemelerde Fatmagül Lafçı’nın İdari İşler Müdürü olarak görev yaptığı KL Taahhüt İnşaat A.Ş. ve eşi Kerem Lafçı’nın şirketteki pozisyonu mercek altına alındı.

Elde edilen Ticaret Sicili kayıtlarına göre Kerem Lafçı, emniyet ekiplerinin operasyon için düğmeye basmasından sadece bir gün önce (24 Eylül) şirketteki tüm hisselerini Y.D. isimli şahsa devretti. Resmi tescille birlikte Kerem Lafçı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı ile yönetim kurulu üyeliği görevleri sona ererken, şirket tek ortaklı bir yapıya dönüştürülerek yönetimi Y.D.’ye devredildi.

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 45'E YÜKSELDİ

Genişletilerek devam eden soruşturmanın genel bilançosuna göre toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı:

45 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

12 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

Fatmagül Lafçı’nın da aralarında bulunduğu 14 şüphelinin ise gözaltı ve ifade alma süreçleri emniyette sürüyor.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama şüphesi çerçevesinde; fon sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve şüphelilerin birinci derece yakınlarının tüm mal varlıklarına el konuldu ve hesapları donduruldu. Emniyet ve savcılık birimlerinin şirketlerin para akışları, banka transferleri ve kapalı fon dönemindeki işlemler üzerindeki detaylı incelemeleri devam ediyor.