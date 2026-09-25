Galatasaray maçı öncesi Barcelona'ya 700 milyon euroluk piyango vurdu - Son Dakika
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Galatasaray maçı öncesi Barcelona'ya 700 milyon euroluk piyango vurdu

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Galatasaray maçı öncesi Barcelona\'ya 700 milyon euroluk piyango vurdu
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanan Barcelona, Spotify Camp Nou üzerinden dev bir gelir planını hayata geçiriyor. Katalan ekibi, 2 bin VIP koltuğu uzun süreli lisans modeliyle pazarlayarak sözleşme süreleri boyunca yaklaşık 700 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. 13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Katalan ekibinin dev gelir planının ayrıntıları ortaya çıktı.

Barcelona, yenilenen Spotify Camp Nou'yu yalnızca maçların oynandığı bir stat olmaktan çıkararak kulübün en önemli ticari gelir kaynaklarından biri haline getirmeyi planlıyor.

700 MİLYON EUROLUK DEV PLAN

Barcelona'nın VIP koltuklardan uzun vadede yaklaşık 700 milyon euro gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi. Katalan ekibi, stadyumdaki ağırlama hizmetlerinin geliştirilmesi ve ticari olarak değerlendirilmesi konusunda stratejik ortağı Legends Global ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

2 BİN VIP KOLTUK SATIŞA ÇIKACAK

Yeni anlaşma kapsamında Spotify Camp Nou'daki 2 bin VIP koltuğun uzun süreli kullanım hakkı satışa çıkarılacak. Koltuklar için 15 veya 30 yıllık sözleşmeler yapılması planlanırken bedellerin peşin olarak tahsil edileceği aktarıldı. Barcelona'nın söz konusu satışları yaklaşık iki buçuk sezona yaymayı planladığı ve anlaşmaların toplam süresi boyunca yaklaşık 700 milyon euroluk gelir hedeflediği belirtildi.

380 MİLYON EUROYU AŞAN GELİR

Barcelona, projenin ilk aşamasında 5 bin VIP koltuğu farklı vadelerdeki anlaşmalarla değerlendirerek 380 milyon euronun üzerinde garanti gelir elde etti. Spotify Camp Nou'daki localar ve özel tribün bölümlerinin satışlarının da tamamlandığı belirtildi.

CAMP NOU DEV GELİR KAPISINA DÖNÜŞÜYOR

Katalan ekibi, VIP koltuk ve özel ağırlama hizmetlerini genişleterek stadyumdan elde ettiği gelirleri çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Barcelona yönetimi, yenilenen Camp Nou'yu maç günü bilet gelirlerinin yanı sıra uzun süreli VIP anlaşmaları ve kurumsal ağırlama hizmetleriyle kulübün önemli gelir merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

GalatasarayBarcelonaCamp NouSpotifySporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray maçı öncesi Barcelona'ya 700 milyon euroluk piyango vurdu - Son Dakika
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