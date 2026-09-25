Serdal Adalı'dan olay sözler: Allah Galatasaray'a sabır versin - Son Dakika
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Serdal Adalı'dan olay sözler: Allah Galatasaray'a sabır versin

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Serdal Adalı\'dan olay sözler: Allah Galatasaray\'a sabır versin
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz transfer döneminde yapılan transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ekonomik şartların önemine değinen Adalı, transferlerin çoğunu beklenen rakamların altında bitirdiklerini ifade etti. Galatasaray'ın transfer harcamalarına göndermede bulunan Adalı, "Ödenen bonservisler nedeniyle Allah Galatasaray'a sabır versin'' dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı, yaz transfer dönemindeki transferlerle ilgili açıklamalar yaparak taraftarlarına seslendi.

"ZORLU TRANSFER, NE KADAR PARA VERDİĞİNİZE BAĞLI"

Ekonomik şartların önemine değinen Serdal Adalı, "Bu sezon bizi zorlayan bir transfer olmadı. Zorlu transfer, ne kadar para verdiğinize bağlıdır. Kulüp 5 istiyorsa verir, oyuncuyu alırsınız. Oyuncu 3 istiyorsa verir, alırsınız. Ancak 5 isteyene 2,5 verirseniz tabii ki zorlanırsınız. Biz bu sezon transferlerin çoğunu beklediğimiz rakamların altında bitirdik. Üstelik bu transferlerin tamamı yalnızca bir ay içinde sonuçlandı." dedi.

Serdal Adalı'dan olay sözler: Allah <a class='keyword-sd' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a>'a sabır versin

''KÖTÜ OLMASI ÇOK ZOR''

Gerçekleştirilen transferleri yorumlayan Adalı, "Salih Özcan'ın nasıl bir performans göstereceğini zaten biliyordum. Dortmund'da bulunan bir futbolcunun kötü olması çok zor. İlhan Fakılı için ilk anlaşmamız 1,5'tu. Daha sonra kulüp satıldı ve göreve gelenler 3 istedi. Oyuncuyu 3'ten aşağı vermeyeceklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'dan olay sözler: Allah Galatasaray'a sabır versin

"ALLAH GALATASARAY'A SABIR VERSİN"

Galatasaray'ın transfer harcamalarına gönderme yapan Serdal Adalı, "Ödenen bonservisler nedeniyle Allah Galatasaray'a sabır versin." yorumunda bulundu. 

Serdal Adalı'dan olay sözler: Allah Galatasaray'a sabır versin
Serdal AdalıGalatasarayBeşiktaşSözlerFutbolSporSon Dakika

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