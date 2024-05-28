Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sağlık

Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan hastalardan 70 yaşındaki Mustafa Demir sevk edildiği Antalya'daki hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası rahatsızlanan ve tedbir amaçlı hastaneye çağrılan 32 hastanın ise tedavisi sürüyor.

28.05.2024 18:21
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Burdur Devlet Hastanesi'nde gördükleri diyaliz tedavisinin ardından fenalaşan hastalardan 1'i sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde entübe halde tedavisi sürerken hayatını kaybetti.

Diyaliz tedavisi sonrası fenalaşan hastalardan 70 yaşındaki Mustafa Demir, sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde entübe halde tedavisi devam ederken 3 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Diğer 3 entübe hastanın ise durumlarında bir değişiklik olmadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü. Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak'ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen 33 hastanın 14'ü ise entübe edilmişti.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dün hastaların sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada entübe olan hasta sayısının 4'e düştüğü bildirilirken hastaların rahatsızlanma sebebinin henüz netlik kazanmadığı belirtilmişti.

Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1\'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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Son Dakika Sağlık Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tolga Arslanoğlu: Türkiye’de hiçbir şeyin garantisi olmaz mı be kardeşim. Adam muayene olacam diye gidiyor, ve ölüyor. 40’a yakın kişide sorun var. 20 ye yakın entübe edilen hasta var. Yazık. Allah rahmet eylesin. 21 3 Yanıtla
    Baris Kilic: İnanır mısın hocam geçen gün arabanın direksiyon kutusunu değiştirdim. Ustanın dediği garanti süresi 2 gün sadece 5 0
  • mehmet özcan: eyyyyyy ABD başkanı bunun sorumlusu kim 3 2 Yanıtla
  • Oğuz Şeker: eee 1 0 Yanıtla

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