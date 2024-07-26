Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü - Son Dakika
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Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü

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Aksaray'da, dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan Loplu Örümcek (Argiope lobata) görüldü. Türkiye'nin farklı bölgelerinde de görülen örümcek, vatandaşları tedirgin ediyor. Örümceğin iriliği ve ördüğü ağın dikkat çekici olmasıyla birlikte, yavrularına yuva yaptığı ve avını ağıyla paketlediği de gözlemlendi. Vatandaşlar, örümceğin zehirli olması nedeniyle endişe duyuyor.

26.07.2024 17:48
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Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü

AKSARAY - Dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan Loplu Örümcek (Argiope lobata) Aksaray'da görüldü. Türkiye'nin farklı yerlerinde de görülmeye başlanılan örümcek vatandaşları tedirgin ediyor.

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olarak bilinen Loplu Örümcek (Argiope lobata) Aksaray'da görüldü. Yapılan araştırmalarda Türkiye'de genellikle Akdeniz Bölgesinde görülen Loplu Örümcek geçtiğimiz yıl Ağustos ayında da Gümüşhane, Ankara ve Kahramanmaraş'ta görüldü. Aksaray - Adana Kara yolu üzerinde bulunan bir bahçede görülen örümcek ördüğü ağ, iriliği ve farklı şekliyle dikkat çekti. Genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da görülen Loplu Örümcek şehirde görülmesi üzerine vatandaşlar da tedirgin oldu. Yavruları da bulunan Loplu Örümceğin yaklaşık birer metre arayla yavrularına yuva yaptığı da gözlemlenirken, Leylandi Çam ağacının dallarına ördüğü ağın ağacın dallarını sarkıttığı da görüldü. Çekim yapıldığı esnada ağda bir böcek yakalayan Loplu Örümceğin avını ağıyla örüp adeta paketlediği de kameralara yansıdı.

"Ağaçlar arasında büyük bir ağ dikkatimizi çekti"

Örümceği gören Kerem İz (32), "Buradaki bankta arkadaşlarla oturuyorduk. Ağaçlar arasında büyük bir ağ dikkatimizi çekti. Arkadaşlarla baktık ve değişik türde bir örümcek, bunu ömrü hayatımızda hiç görmedik. Kocaman bir örümcek vardı. İnternetten de araştırdık. Bu tür örümcek Türkiye'de fazla rastlanan bir tür değilmiş, Afrika'da olan bir türmüş. Epey de zehirli bir örümcekmiş. Dünyanın en zehirli örümceklerinden bir tanesiymiş. Bu yaşıma geldim hiç daha böyle bir örümcek türü görmedim. Şaşırdık ve tedirginiz. Birkaç tane yavruları var. Onlar da ağ yapmışlar. Ağları birer metre mesafeyle yapılmış. Daha çok bizi örümceğin büyüklüğü etkiledi. O yüzden araştırdık. Zehirli olduğunu da öğrenince bizi epey tedirgin etti. Burada da çoğalıyor, birçok yere de yavru yapmış. Bunların bir kaç tanesini görüp gözlemledik. Bazısı ufak bazısı büyük. Bunlar da bizi tedirgin etti" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Aksaray, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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