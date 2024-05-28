Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam - Son Dakika
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Spor

Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam

Yusuf Yazıcı\'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam

Lille ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ve adı İtalyan devi Milan ile anılan Yusuf Yazıcı, transfer iddialarına yanıt verdi. Milli futbolcu, "Birçok önemli kulübün benimle ilgilendiğini görmek mutluluk verici ama her şeyden önce Euro 2024'e konsantre olmak istiyorum. Futbolda hâlâ birçok hayalim var. Elbette Ronaldinho, Beckham gibi futbolcuların forma giydiği Milan gibi bir kulübe kayıtsız kalamazsınız. Bakalım gelecek benim için neler hazırlayacak" ifadelerini kullandı.

28.05.2024 18:07
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız spor sitesi So Foot'a konuşan deneyimli futbolcu, "Milan sizinle ilgileniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu "Ronaldinho, Beckham gibi futbolcuların forma giydiği Milan gibi bir kulübe kayıtsız kalamazsınız. Bakalım gelecek benim için neler hazırlayacak" sözleriyle yanıtladı.

Yusuf Yazıcı'dan Milan'a yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam

"MİLAN'A KAYITSIZ KALAMAM"

Milan'a transferiyle ilgili iddialar hakkında konuşan Yusuf, "Sözleşmem yakında sona erecek, hala geleceğin bana neler getireceğini bilmiyorum çünkü Lille'de mutluyum. Birçok önemli kulübün benimle ilgilendiğini görmek mutluluk verici ama her şeyden önce Euro 2024'e konsantre olmak istiyorum. Futbolda hâlâ birçok hayalim var. Elbette Ronaldinho, Beckham gibi futbolcuların forma giydiği Milan gibi bir kulübe kayıtsız kalamazsınız. Bakalım gelecek benim için neler hazırlayacak" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı'dan Milan'a yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, bu sezon 24'ü ilk 11 olmak üzere Lille'de 42 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 15 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Milli yıldız, bu yaz Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

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Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam - Son Dakika

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