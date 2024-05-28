İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis\'te görüştü

Güncel

Bu kareye tepkisi dinmiyor: Hiçbir halkı gerekçesi olamaz

İsrail, Refah\'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme talimatının Bakan Yerlikaya'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiği öğrenilirken, zirvede Yerlikaya'nın Bahçeli'nin grup toplantılarında, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı'nda yaşananlarla ilgili yönelttiği sorulara cevap verdiği kaydedildi.

YERLİKAYA, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP lideri Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretin özellikle MHP lideri Bahçeli ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "darbe" iddiaları ve Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınıp tutuklanan Emniyet mensuplarıyla ilgili iddiaların ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Ali Yerlikaya

TALİMAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GELDİ

Bakan Yerlikaya'ya görüşme talimatının Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiği belirtildi. Bakan Yerlikaya, suç örgütleriyle ve terörle mücadelede karşılaştıklarını, attıkları adımları, aldıkları sonuçları ve bundan sonraki hedeflerini MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye anlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

BAHÇELİ'NİN SORULARINA YANIT VERDİ

Özellikle organize suç örgütleriyle mücadelenin finans ayağında atılan adımlar hakkında da Bakan Yerlikaya, Bahçeli'ye bilgi verdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantılarında, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı'nda yaşananlarla ilgili bazı sorular yöneltmişti. Bu görüşmede Bakan Yerlikaya, bu soruların yanıtlarını birinci elden Bahçeli'ye iletti. Görüşmede kara para ile mücadelede şirketlere TMSF'nin kayyum olarak aranmasına ilişkin 8. Yargı Paketi'ndeki düzenleme ile genel olarak kayyumlar meselesi de değerlendirildi.