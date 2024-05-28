İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Yerlikaya'nın Bahçeli'nin grup toplantılarında, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı'nda yaşananlarla ilgili yönelttiği sorulara cevap verdiği belirtildi.

28.05.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme talimatının Bakan Yerlikaya'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiği öğrenilirken, zirvede Yerlikaya'nın Bahçeli'nin grup toplantılarında, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı'nda yaşananlarla ilgili yönelttiği sorulara cevap verdiği kaydedildi.

YERLİKAYA, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP lideri Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretin özellikle MHP lideri Bahçeli ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "darbe" iddiaları ve Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınıp tutuklanan Emniyet mensuplarıyla ilgili iddiaların ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
Ali Yerlikaya

TALİMAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GELDİ

Bakan Yerlikaya'ya görüşme talimatının Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiği belirtildi. Bakan Yerlikaya, suç örgütleriyle ve terörle mücadelede karşılaştıklarını, attıkları adımları, aldıkları sonuçları ve bundan sonraki hedeflerini MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye anlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

BAHÇELİ'NİN SORULARINA YANIT VERDİ

Özellikle organize suç örgütleriyle mücadelenin finans ayağında atılan adımlar hakkında da Bakan Yerlikaya, Bahçeli'ye bilgi verdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantılarında, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı'nda yaşananlarla ilgili bazı sorular yöneltmişti. Bu görüşmede Bakan Yerlikaya, bu soruların yanıtlarını birinci elden Bahçeli'ye iletti. Görüşmede kara para ile mücadelede şirketlere TMSF'nin kayyum olarak aranmasına ilişkin 8. Yargı Paketi'ndeki düzenleme ile genel olarak kayyumlar meselesi de değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis\'te görüştü
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan, İçişleri Bakanı, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
16:53 Antalya’da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu Antalya'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu
16:29 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
15:51 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 18:34:12. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement