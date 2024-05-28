Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak - Son Dakika
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Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak

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Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, radikal bir karar aldı. 64 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerini İspanyol devinde sonlandıracağını açıkladı. İtalyan teknik adam, "Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacağım. Burada emekli olacağım ama önce bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak istiyorum" dedi.

28.05.2024 20:21
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Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, teknik direktörlük kariyerini Real Madrid'de sonlandıracağını açıkladı.

"BAŞKA TAKIM ÇALIŞTIRMAM"

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacağım. Burada emekli olacağım ama önce bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak

4 ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI

Kariyeri boyunca 4 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan deneyimli teknik adam, 2'si Real Madrid döneminde kaldırdı. Çalıştırdığı takımlarda 9 kez şampiyonluk yaşayan Carlo Ancelotti, 2 kez de yılın teknik direktör ödülünü kazandı. 64 yaşındaki Ancelotti, Real Madrid'in yanı sıra kariyeri boyunca Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern Münih, Napoli ve Everton'ı çalıştırmıştı.

Carlo Ancelotti, Real Madrid\'den başka takım çalıştırmayacak

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Son Dakika Spor Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emin Erol: efsane legend 5 6 Yanıtla
    O bir Karşıyakalı: Efsane Evertonda kestane oldu ama.Real madridle bende şampiyonlar ligi kazanırım 12 2 ferhat eser: kestane olmasın o kardeş 3 5
  • harun 8071: 2 sezon kupa kaldırmada görüyüm seni, hemen nasıl kapının önüne koyarlar. o zaman başka takım çalıştırın. 5 1 Yanıtla
  • ferhat eser: herkes senin pesindeydi sanki sen bizim için bir klopp değilsin senden çok var piyasada 3 3 Yanıtla

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