İZSU Genel Müdürü ve Yardımcısı adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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İZSU Genel Müdürü ve Yardımcısı adli kontrolle serbest bırakıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin adli kontrolle serbest bırakılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Tugay, verilen kararın adil olduğunu ve kurumlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın soruşturması devam ediyor.

27.07.2024 02:05
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin, adli kontrolle serbest bırakılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Tugay, süreci takip için geldiği İzmir Adliyesi'nde, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin adli sonucunu bekledi.

Hakimliğin Erdoğan ve Sadi'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakmasının ardından onlarla adliye dışına çıkan Tugay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Hiç beklemedikleri bir anda Erdoğan ve Sadi ile İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun gözaltına alındığını belirten Tugay, "Gözaltına alınacaklarına dair bir haber aldık ve ondan sonra bunun nereden kaynaklandığını anlamaya çalıştık. Bir bilirkişi raporundaki bazı iddialara dayanarak bu gözaltı kararının alındığını anladık." dedi.

Erdoğan ve Sadi'nin görevleri başında gözaltına alındığını aktaran Tugay, şöyle devam etti:

"Bu sürece katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızla ilgili bundan sonra yürüyecek hukuki süreçte tüm şeffaflığımızla, bu sürece katkı vermek için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Onlar için hiçbir zaman kaybetmeyeceğimiz bir üzüntümüz var. Ancak hepimiz adalet arıyoruz. Burada adaletin yerine gelmesi için bizler de çaba gösteriyoruz. Bugün arkadaşlarımızla ilgili verilen kararın adil olduğuna inanıyorum. Onlara geçmiş olsun diyorum. Kurumumuza geçmiş olsun."

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Biz hiçbir zaman ifade vermekten, yargılanmaktan imtina etmedik. Adli makamlara süreç boyunca yardımcı olmaya çalıştık. Sürecin bu şekilde bitmesinden mutluyuz. Alınan karardan son derece mutluyuz. Sabahtan itibaren görevimizin başında olacağız. İzmir için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Olay

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Cemil Tugay, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZSU Genel Müdürü ve Yardımcısı adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

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