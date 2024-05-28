Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık - Son Dakika
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Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık

Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal\'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlılara veda eden Rachid Ghezzal, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanan Trabzonspor karşılaşmasında büyük bir fedakarlık yaptı. Bağlarında yırtık olan Cezayirli yıldız, karşılaşmada oynayabilmek için Fransa'da iğne vuruldu. Tecrübeli futbolcu, sakatlığının nüksetme ihtimaline rağmen teknik sorumlu Serdar Topraktepe'ye giderek "Ne olursa olsun oynamak istiyorum" dedi. Finale ilk 11'de başlayan Ghezzal, 1 de gol attı.

28.05.2024 21:01
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Ligde ve Avrupa'da kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapattı. Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, TRT Spor'da geride kalan sezonu değerlendirdi. Beşiktaş'ta futbolcu ve teknik adam olarak kupa kazanmanın mutluluğu yaşadığını belirten Topraktepe, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ve Kasımpaşa maçıyla takıma veda eden Rachid Ghezzal ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HAYAL BİLE EDEMEZDİM"

Serdar Topraktepe "Oyuncuyken bana 'İleride bu takımın teknik adamı olarak kupa alacaksın' deseler hayal bile edemezdim. Şampiyonluk hedefinden kopunca takımın motivasyonu çok düşmüştü. Oyuncularımızla kupa hedefimizi konuştuk. Camiamız çok istiyordu, sonunda da başardık" sözlerini sarf etti.

Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık

SEMİH KILIÇSOY ÖVGÜSÜ

Beşiktaş'ın bu sezon yükselen yıldızı olan Semih Kılıçsoy hakkında konuşan 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Semih'e ilk geldiğimde 'kimseye söyleme ama hazır ol bu hafta ilk 11'desin' demiştim. Güvenimizi boşa çıkarmadı. Semih üstüne koya koya gelecek, kendisine çok güveniyorum. Semih, ceza sahası içerisinde yakalarsa affetmez. Semih şu anda çok iyi durumda, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemiz adına çok iyi işler yapar İnşallah. Genç oyuncular bir pik yaptıktan sonra bir duraklama yaşayabiliyorlar. Semih de sakatlık sonrası tekrar güçlenmeye başladı" dedi.

GHEZZAL'İ SON MAÇI OLDUĞU İÇİN OYUNA ALDIM"

Trabzonspor karşılaşmasından detaylar veren Topraktepe, "Trabzonspor öne geçtiği maçların 17 tanesinde 14 galibiyet almış ona rağmen vazgeçmeden oynadık. Geldiğimizden beri futbolculara 'Beşiktaş'ın önde oynadığını, bizim böyle oynadığımızı, bize de bunun söylendiğini' söyledik. Yakup Arda Kılıç çok iyi topçu olacak, bundan eminim. Maça almak isterdim ama son maçı olduğu için Rachid Ghezzal'ı oyuna aldım" dedi.

Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık

"FİNALDE OYNAMAK İÇİN FRANSA'DA İĞNE VURULDU"

Rachid Ghezzal'ın yaşadığı süreci anlatan genç teknik adam, "Ghezzal, finalde oynamak için Fransa'ya gidip iğne vuruldu. Bağlarında yırtık vardı. Nüksetme ihtimali olsa da, 'Ne olursa olsun oynamak istiyorum' dedi" açıklamasında bulundu.

Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Siyah-beyazlı ekipte 4 sezon geçiren Rachid Ghezzal, toplam 122 maça çıktı ve 17 gol attı, 32 asistlik performans sergiledi. 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer olan Ghezzal, Beşiktaş'ın kazandığı son şampiyonlukta önemli katkı sağlamıştı. Cezayirli yıldız Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Trabzonspor maçına ilk 11'de başlamış ve takımının ilk golünü kaydetmişti.


Serdar Topraktepe, Rachid Ghezzal, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Beşiktaş, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: Beşiktaş gibi bir dünya kulübünde oynuyorsan extra idman yapacaksın kendine iyi bakacaksın 2 maç oynadın 10 maç takımı yanlız bıraktın sürekli yaptın bunu yinede seni çok sevdik hoscakal iki gözüm 2 5 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Nasıl dünya kulübü bu. Şampiyonla arasında 46 puan fark var. 1 2 ferhat eser: ender siz kimsiniz ya ??? 0 0
  • MERAK Ettiğimden?: Ghezzal'in gitmesini istemezdim yaptığı fedakarlık için teşekkürler 3 2 Yanıtla
  • Okan: haber yanlış 8tas olacak 1 2 Yanıtla
    ferhat eser: hamsi hala ağlıyor demek 1 0
  • Mehmetali Karatay: Bir Beşiktaşıl olarak yönetimin kadroda ne kadar topçu var hepsini tazminatsız kovulması gerekiyor hatta mazemecisine kovulması gerekiyor böyle bireysel bencil oyana bir takım daha yok 1 0 Yanıtla

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