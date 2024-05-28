Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan\'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı

Spor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bitirerek şampiyon olmuştu. Sezon başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan şampiyonluk yarışında iki takımdan ve futbolcularında defalarca karşılıklı göndermeler yapılmıştı. Lig bitti ama bu göndermeler bitmedi.

KAAN'DAN MERT HAKAN'A GÖNDERME

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kaan Ayhan, 1-0 Kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odası koridorlarında "Tek başıma oynayacağım onlarla dedim" diyen Mert Hakan Yandaş'a göndermede bulunduğu bir paylaşım yaptı.

"TEK BAŞIMA ŞAMPİYON OLACAĞIM DEDİM ONLARA"

Kaan Ayhan, şampiyonluk kutlamalarından fotoğrafların yer aldığı paylaşımına, "Tek başıma şampiyon olacağım dedim onlara ben" notunu düştü. Galatasaraylı yıldızın bu paylaşımı birçok sarı kırmızılı taraftar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;