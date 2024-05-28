Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bitirerek şampiyon olmuştu. Sezon başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan şampiyonluk yarışında iki takımdan ve futbolcularında defalarca karşılıklı göndermeler yapılmıştı. Lig bitti ama bu göndermeler bitmedi.
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kaan Ayhan, 1-0 Kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odası koridorlarında "Tek başıma oynayacağım onlarla dedim" diyen Mert Hakan Yandaş'a göndermede bulunduğu bir paylaşım yaptı.
Kaan Ayhan, şampiyonluk kutlamalarından fotoğrafların yer aldığı paylaşımına, "Tek başıma şampiyon olacağım dedim onlara ben" notunu düştü. Galatasaraylı yıldızın bu paylaşımı birçok sarı kırmızılı taraftar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte o paylaşım;
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçta yaşanan olaylarda başrol oynamıştı. Mert Hakan, karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında "Tek başıma oynayacağım onlarla dedim" sözleriyle gündeme oturmuştu.
Son Dakika › Spor › Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı - Son Dakika
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