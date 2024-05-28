Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı - Son Dakika
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Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı

Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan\'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kaan Ayhan, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından soyunma odası koridorlarında 'Tek başıma oynayacağım onlarla dedim' diyen Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı. Kaan, şampiyonluk kutlamalarından fotoğrafların yer aldığı paylaşımına, 'Tek başıma şampiyon olacağım dedim onlara ben' notunu düştü. Bu paylaşım, birçok Galatasaray taraftarı tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

28.05.2024 19:02
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bitirerek şampiyon olmuştu. Sezon başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan şampiyonluk yarışında iki takımdan ve futbolcularında defalarca karşılıklı göndermeler yapılmıştı. Lig bitti ama bu göndermeler bitmedi.

Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı

KAAN'DAN MERT HAKAN'A GÖNDERME

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kaan Ayhan, 1-0 Kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odası koridorlarında "Tek başıma oynayacağım onlarla dedim" diyen Mert Hakan Yandaş'a göndermede bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı

"TEK BAŞIMA ŞAMPİYON OLACAĞIM DEDİM ONLARA"

Kaan Ayhan, şampiyonluk kutlamalarından fotoğrafların yer aldığı paylaşımına, "Tek başıma şampiyon olacağım dedim onlara ben" notunu düştü. Galatasaraylı yıldızın bu paylaşımı birçok sarı kırmızılı taraftar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;

Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçta yaşanan olaylarda başrol oynamıştı. Mert Hakan, karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında "Tek başıma oynayacağım onlarla dedim" sözleriyle gündeme oturmuştu.

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Kaan Ayhan, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet Maviş: adı gibi Mert. belli ki cinconun içinden geçmiş 34 75 Yanıtla
    recep özoğul: Senin içinden geçmiştir bir kontrol et Maviş 18 12 mehmet özcan: 19.05 de 55 bin kişinin eline tek başına verdi yetmedi 10 kişi ile içlerinde bırakıp çekmeden geldi acıları ondan hala devam ediyor 2 4
  • Ercan Karatas: Ne Dert Olmuş MerHakan Bunlara Yaw:) 29 58 Yanıtla
  • Osman Özturk: Krall yapmis hareketi 44 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Galatasaraylı olarak üzüldüğüm nokta, adam futbol yeteneği sorgulandığında çoktan anadolu kulüplerine dönmesi gerektiği halde bize sataşarak terbiyesizlik yaparak antipati toplayarak fenerbahçedeki yerini koruyor. Ona yanıyorum. Onların da hoşuna gidiyor, sözleşme yenileyecekler. 28 1 Yanıtla
  • Enver Üçar: sen bizim gündemimizde şampiyonsun zaten 4 1 Yanıtla

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