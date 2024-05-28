Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi - Son Dakika
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Spor

Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi

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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ve transfer hakkında konuştu. Yıldırım, ''Cumartesi günü Londra'da Mourinho ile buluşacağız. Mourinho hem derbiyi hem İstanbulspor maçını izlediğini bana kendi söyledi. Yapılacak transferleri de cumartesi günü bana söyleyecektir. Kimi isterse alacağız! Onunla konuşup takım hakkında ne gerekiyorsa ona göre hazırlık yapacağız'' dedi.

28.05.2024 17:28
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım, Jose Mourinho ve transfer için konuştu.

"HAFTA SONU LONDRAYA GİDECEĞİM"

Jose Mourinho ile ilgili konuşan Yıldırım, "Şampiyon olabilmek için, önce iyi takım olması lazım. İyi teknik direktör, iyi yönetim olması lazım. Yönetim var. Teknik direktör olarak da iyi bir teknik direktör getireceğiz. Futbol takımımıza en azından 3-4 kaliteli oyuncuları da transfer edeceğiz. Bu hafta sonu ben de Londra'ya gideceğim. Anlaşacağız, Mourinho'yu getireceğiz." dedi.

"PARA SORUNU YOK"

Yıldırım, "Cumartesi günü Londra'da Mourinho ile buluşacağız. Mourinho hem derbiyi hem İstanbulspor maçını izlediğini bana kendi söyledi. Yapılacak transferleri de Cumartesi günü bana söyleyecektir. Kimi isterse alacağız! Onunla konuşup takım hakkında ne gerekiyorsa ona göre hazırlık yapacağız. Ne istiyorsa yapacağız, problem yok. Para sorunu yok bilin. Fenerbahçe'nin her zaman parası vardır" ifadelerini kullandı.

Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Jose Mourinho, Aziz Yıldırım, İstanbulspor, Fenerbahçe, Londra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • YAGİBASAN: DAHA BAŞKAN OLACAĞIN BELLİ DEĞİL.MOURİNHO NEDEN KABUL ETSİN VARSAYALIM KABUL ETTİ , NE OLACAĞIN BELLİ DEĞİL TRANSFERLERİ NASIL GÖRÜŞECEKSİN... ÖNCE BAŞKAN OL... EN SON PARA HARCADIĞINDA BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLDU OLAY PAVA HARCAMAK DEĞİL.... 20 13 Yanıtla
    Mahmut Karakuş: Kim olacak sence? başarısıklıklarla ve rezilliklerle dolu birçok sezon geçiren Ali Koç mu? 6 1
  • Ender Kervancıoğlu: 10 milyon eurodan 3 senelik sözleşme. Tottenham ve Romaya oynattığı gibi çağ dışı sıkıcı futbol. Sezon sonu Galatasaray şampiyon olur. Aziz yıldırım ile morinho ego çatışmasına girer. Birbirlerine suçlar. Sonuç: Morinho 20 milyon euro tazminat alıp kaçar. 22 4 Yanıtla
    Erol MARASLI: Kesinlikle katılıyorum.dünyada en fazla tazminat kazanan hoca 8 2
  • Ümit Baş: bu gs mourınho yu da yer :) 15 6 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: haydi yaa hakkk 9 3 Yanıtla
    Hakan Tuncel: 11 sene olmus be bi zahmet hadiiiii :))) faa 5 1
  • Taner Avcı: bu işler parayla olmuyor azizim! bu işler gönül isi. biz ,Real Madrid deyken onuda yenmiştik 4 1 Yanıtla
  • Emre Acar: Moirihno evet Türk takımları ile görüştüm fakat saygılı şekilde dinledim saygı için birşey söylemedim ama Avrupa Türkiye Arap liglerinden aynı teklifleri aldım dedi ?? 2 0 Yanıtla

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