Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırı skandalı üzerinden "ÖMK" sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz - Son Dakika
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Eğitim

Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırı skandalı üzerinden "ÖMK" sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, çocuğunun diğer çocuklar tarafından dövüldüğü gerekçesiyle sınıf basarak ders anlatan öğretmene saldıran şahıslarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Bakan Tekin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurarak "Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun (ÖMK) bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

28.05.2024 19:00
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'deki öğretmene saldırı olayıyla ilgili yaptığı paylaşımda bakanlık olarak olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve adli sürecin de takipçisi olacaklarını duyurdu.

Kocaeli'deki bir ortaokula gelen veli, çocuğunun, arkadaşları tarafından dövüldüğü gerekçesiyle sınıfta ders anlatan öğretmene saldırdı. Öğrencilerin gözü önünde yaşanan olaya diğer öğretmenler müdahale etti. Tehdit ve hakaretler savuran şüpheli, güçlükle uzaklaştırılırken olay anı anbean kameralara yansıdı. Olayda 3 öğrenci yakını gözaltına alındı.

Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırı skandalı üzerinden 'ÖMK' sinyali: Elimizden ne geliyorsa yapacağız

"SORUŞTURMA BAŞLATTIK"

Eğitimciye şiddete Bakan Tekin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin, "Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırı skandalı üzerinden 'ÖMK' sinyali: Elimizden ne geliyorsa yapacağız

"ÖMK'NİN BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ"

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile ilgili de ifadeler de kullan Bakan Tekin, "Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK'nin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu vesile ile okuldaki güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirdiğimiz 'Veli Randevu Sistemi'nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun." dedi.

Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırı skandalı üzerinden 'ÖMK' sinyali: Elimizden ne geliyorsa yapacağız

NE OLDU?

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ilkokula gelen veli M.A. ile 2 yakını, dün çocuğunun arkadaşları tarafından dövüldüğü gerekçesiyle öğretmenler B.L. ve M.D. ile tartışmaya başladı. Sınıf basarak öğretmenlere küfür eden ve saldırmaya çalışan veli ile yakınları, diğer öğretmenler tarafından uzaklaştırıldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bakan Tekin\'den, Kocaeli\'de öğretmene saldırı skandalı üzerinden "ÖMK" sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Eğitim

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Kocaeli, Darıca, 3.Sayfa, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırı skandalı üzerinden 'ÖMK' sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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