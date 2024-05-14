CHP kurultayında koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, Ankara'da büro açarak siyasi faaliyetlerine devam ediyor.
Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemdeki siyasi hamleleriyle ilgili açıklamalarda bulunan o dönemki yardımcısı Bülent Kuşoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Eski CHP liderinin yeniden aday olacağı iddialarına yanıt veren Kuşoğlu, "Kemal Bey ancak mevcut yönetim başarılı olmazsa ve kendisine ihtiyaç olursa aday olur" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun Kurultay sırasında yaşanan gelişmeler nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kırgın olduğunu belirten Kuşoğlu, Hürriyet'ten Hande Fırat'a yaptığı açıklamada "Mansur Yavaş'a kırgın değil. Mansur Bey kendisini seçimden sonra ziyaret etti" diye konuştu.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu yeniden aday mı olacak? Yardımcılığını yürütülen Kuşoğlu 2 ihtimali sıraladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)