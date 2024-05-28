İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız? - Son Dakika
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Politika

İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız?

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni kendisine, "Önce sen çalış, k**tak" diye hakaret eden Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca ile karşılaştı. Selamlaşmak için De Luca'ya elini uzatan Meloni, "İşte ben o k**tak Meloni. Nasılsınız?" dedi. O anlarda ise kameralar kayıttaydı.

28.05.2024 22:43
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni kendisine, "k**tak" diye hakaret eden Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca ile yüzleşti.

İtalya Başbakanı Meloni, İtalya'nın Napoli kentine bağlı bir komün olan Caivano'da spor merkezi açılışına katıldı. Meloni, açılışta kendisine, şubat ayında İtalya Temsilciler Meclisi'nde "Önce sen çalış, k**tak" diye hakaret eden Campania Bölge Başkanı De Luca ile karşılaştı.

İtalya Başbakanı Meloni, kendisine hakaret eden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız?
Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

"İŞTE BEN O K**TAK"

Meloni, elini uzattığı De Luca'ya, "İşte ben o k**tak Meloni. Nasılsınız?" dedi. De Luca ise sessizliğini korudu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

İtalya Başbakanı Meloni, kendisine hakaret eden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız?
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

DE LUCA, MELONİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Napoli kentinin de içinde bulunduğu Campania Bölge Başkanı olan De Luca, şubat ayında Campania politikacılarının "farklılaştırılmış özerklik tasarısı"na karşı yaptıkları protestonun ardından, kendisine gösteri yapmak yerine çalışmasını söyleyen Başbakan Meloni'ye "Önce sen çalış, k**tak" diyerek tepki göstermişti.

İtalya Başbakanı Meloni, kendisine hakaret eden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız?
Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca
İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız?
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız? - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız? - Son Dakika
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