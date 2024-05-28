İtalya Başbakanı Giorgia Meloni kendisine, "k**tak" diye hakaret eden Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca ile yüzleşti.
İtalya Başbakanı Meloni, İtalya'nın Napoli kentine bağlı bir komün olan Caivano'da spor merkezi açılışına katıldı. Meloni, açılışta kendisine, şubat ayında İtalya Temsilciler Meclisi'nde "Önce sen çalış, k**tak" diye hakaret eden Campania Bölge Başkanı De Luca ile karşılaştı.
Meloni, elini uzattığı De Luca'ya, "İşte ben o k**tak Meloni. Nasılsınız?" dedi. De Luca ise sessizliğini korudu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Napoli kentinin de içinde bulunduğu Campania Bölge Başkanı olan De Luca, şubat ayında Campania politikacılarının "farklılaştırılmış özerklik tasarısı"na karşı yaptıkları protestonun ardından, kendisine gösteri yapmak yerine çalışmasını söyleyen Başbakan Meloni'ye "Önce sen çalış, k**tak" diyerek tepki göstermişti.
Son Dakika › Politika › İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız? - Son Dakika
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