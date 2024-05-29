ABD'de F-35 savaş uçağı düştü - Son Dakika
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Dünya

ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

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ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque kentinde bir savaş uçağı düştü. Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edilirken pilot, koltuk fırlatma yöntemiyle kazadan kurtuldu. Kazanın ardından çekilen görüntülerde uçağın yanarak küle döndüğü görüldü.

29.05.2024 00:52
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ABD'de bir savaş uçağı eğitim tatbikatı yapmak üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Düşen uçak alevlere teslim olurken pilot, koltuk fırlatma yöntemiyle kazadan sağ kurtuldu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

New Mexico'daki Albuquerque International Sunport yakınlarında eğitim tatbikatı sırasında bir F-35 uçağının düştüğü duyuruldu. Olay sonrası bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

Kazanın ardından savaş uçağının tamamen yandığı ve sadece küle dönmüş iskeletinin kaldığı, havadan çekilen görüntülerle kaydedildi. Uçağın düşüş nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD\'de F-35 savaş uçağı düştü

New Mexico, Pilot, Havacılık, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de F-35 savaş uçağı düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • muzaffer doğan: gecenin en güzel haberi 7 2 Yanıtla
    Ercan Gokce: Son gecen olur insallah 0 0
  • Aydemir Akarslan: Parçalar bizden değildi :)) 6 1 Yanıtla

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