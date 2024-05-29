ABD\'de F-35 savaş uçağı düştü

ABD'de bir savaş uçağı eğitim tatbikatı yapmak üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Düşen uçak alevlere teslim olurken pilot, koltuk fırlatma yöntemiyle kazadan sağ kurtuldu.
New Mexico'daki Albuquerque International Sunport yakınlarında eğitim tatbikatı sırasında bir F-35 uçağının düştüğü duyuruldu. Olay sonrası bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından savaş uçağının tamamen yandığı ve sadece küle dönmüş iskeletinin kaldığı, havadan çekilen görüntülerle kaydedildi. Uçağın düşüş nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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