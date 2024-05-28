ABD, İsrail'in Refah'taki saldırıları için soruşturma talep etti - Son Dakika
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ABD, İsrail'in Refah'taki saldırıları için soruşturma talep etti

ABD, İsrail\'in Refah\'taki saldırıları için soruşturma talep etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Refah'ta sivilleri hedef alan saldırılarıyla ilgili olarak Tel Aviv yönetiminden kapsamlı soruşturma talep ettiklerini belirtti. Miller, saldırılarda sivillerin hayatlarını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını ve İsrail hükümetini olayla ilgili derin endişelerini dile getirdiklerini söyledi.

28.05.2024 21:49
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Refah'ta sivilleri hedef alan saldırılarıyla ilgili olarak Tel Aviv yönetiminden kapsamlı soruşturma talep ettiklerini belirterek, "Hafta sonu Refah'taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yangın çıkan kamptaki görüntüler yürek burkan türden." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Bakanlıktaki günlük basın brifinginde İsrail'in Refah'taki son saldırılarına ilişkin gündemi değerlendirdi.

İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarıyla ilgili birçok soruya yanıt vermekte zorlanan Miller, saldırılarda sivillerin hayatlarını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Miller, "Hafta sonu Refah'taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yangın çıkan kamptaki görüntüler yürek burkan türden. Olayı duyunca hemen İsrail hükümetine ulaşıp olayla ilgili derin endişemizi dile getirdik ve kapsamlı bir soruşturma yapılması yönünde onları teşvik ettik." dedi.

İsrail'in Hamas'ın peşinden gitme hakkına sahip olduğunu ve hafta sonu düzenlediği saldırıda da hedefin Hamas üyeleri olduğunu savunan Miller, bununla birlikte İsrail ordusunun "operasyonlarında" sivilleri koruma yönünde sorumluluğu olduğunu da vurguladı.

Miller'a İsrail ordusunun soruşturmalarıyla ilgili zor soru

Öte yandan Miller, İsrail ordusunun Refah'taki son saldırılarına ilişkin nasıl bir soruşturma sonucu beklediğine ve somut bir sonuç çıkmazsa ABD'nin ne yapacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

İsrail ordusunun bugüne kadarki saldırılarıyla ilgili somut herhangi bir soruşturmasını tamamlayıp sorumluları cezalandırıp cezalandırmadığıyla ilgili soruya Miller, "İsrail'in (sivillerin vurulduğu saldırılarıyla ilgili) yürüttüğü soruşturmalara güveniyoruz." yanıtını verdi.

Soruyu yönelten muhabirin, aralarında iki ABD vatandaşının da öldürüldüğü bazı saldırılara ilişkin İsrail ordusunun soruşturmalarından hiçbir sonucun çıkmadığını hatırlatması üzerine ABD'li Sözcü, her bir soruşturmanın tek tek nasıl yürütüldüğünü bilemeyeceklerini ancak toplamda İsrail'in kendi hukuk sistemi içindeki soruşturmalara güvendiklerini söylemekle yetindi.

" Gazze'de güvenli bölge var mı?"

Miller, İsrail'in Refah'ta son olarak "güvenli bölge" ilan ettiği bir bölgeyi vurduğunu anımsatan bir muhabirin sorusuna, İsrail ordusunun kamuoyuna yaptığı açıklamayı hatırlatarak yanıt verdi.

Miller, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu çadır kampına düzenlenen saldırıyla ilgili zaten İsrail'in bir soruşturma başlattığını, ancak genel olarak İsrail'in güvenli bölgeleri değil Hamas üyelerinin bulunduğu yerleri hedef aldığını savundu.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD) 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda 45 Filistinli hayatını kaybetmişti

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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