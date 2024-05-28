İmamoğlu, Kılıçdaroğlu\'nun \'Hançerlendim\' Çıkışına Yanıt Verdi

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendim" çıkışına, "Benim muhatap alacağım bir tarif değil, hayatımda hiç öyle bir insan olmadım." yorumunu yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu, tv100 canlı yayınında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamaları dikkat çekti.

"BENİM MUHATAP ALACAĞIM BİR TARİF DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun önceki gün katıldığı bir televizyon programında, 14 Mayıs 2023'deki genel seçimlerine atıfta bulunarak "Hançerlendim" sözlerine ilişkin konuşan İmamoğlu, sunucunun "Kemal Bey sürekli hançerlendiğini söylüyor, bunu size söylediğine dair bir his var mı içinizde?" sorusuna yanıt verdi. İmamoğlu, "Benim muhatap alacağım bir tarif değil, hayatımda hiç öyle bir insan olmadım." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN BANA KIRGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

İmamoğlu ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun kendisine kırgın olup olmadığına ilişkin soruya da "Ben, bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, görüşemedik ama ben ısrarla aradım. En son bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN "HANÇER" ÇIKIŞI

Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimli 4 Kasım 2023'teki CHP kurultayında, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gerek parti içinde gerekse parti dışında büyük yankı uyandırmıştı. Kurultay'da CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel ise, "Partimizde kimse kimseyi hançerlemez. Bunu en iyi siz bilirsiniz." diye yanıt vermişti. İlerleyen günlerde ise dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı bir açıklamada "Kimsenin arkasından hançer vurmadım. Herkese, hak ettiği takdirde hançeri kalbine vururum." ifadelerini kullanmıştı.

"'İLLA SEN ADAY OL' DİYENLER TAM TERSİNİ YAPARSA NE DERSİNİZ?"

Kılıçdaroğlu, önceki gün KRT'deki canlı yayında, CHP kurultayındaki "hançer" çıkışına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, birlikte kavga verdiğiniz ve 'İlla sen cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın taktirine sunayım." dedi.

"SANKİ BEN ZORLA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDUM"

Kılıçdaroğlu, canlı yayındaki açıklamasının devamında "Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım... Böyle bir şey aklımdan geçmiyordu. Ama MYK'da da PM'de de 'Olmazsa olmaz, sizin mutlaka olmanız lazım' bir sürü ama... Her toplantıda bunlar söylendi. 'Peki, partinin kararına uyalım' dedik. Şimdi arkasından 'Keşke aday olmasaydı' dediler. Ben siyasete girerken teklif üzerine girdim. 'Ben genel başkan olacağım' demekle genel başkan olunmaz. Genel başkanlık bir konjektur işidir. Kamuoyu sizin genel başkan olmanız konusunda belli bir olgunluğa oluşursa siz zaten mecburen genel başkan olursunuz." ifadelerini kullandı.