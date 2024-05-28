İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti - Son Dakika
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İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti

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Son 2 gündür Refah bölgesindeki çadır kamplara düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan ve 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 40 bin Filistinlinin ölümünden sorumlu olan İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili müzakerelerin tekrar başlaması için Mısır ve Katar'a teklifte bulundu.

28.05.2024 21:37
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26 Mayıs'ta Refah bölgesinde Filistinlilerin sığındığı çadır kampa hava saldırısı düzenleyen İsrail 45 kişinin ölümüne neden olurken bugün de bölgenin batısındaki çadır kamplara saldırdı, en az 21 kişi hayatını kaybetti. İsrail, insanlık dışı saldırılarını sürdürürken bir türlü başlamayan Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti

İSRAİL'DEN MISIR VE KATAR'A MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI İÇİN TEKLİF

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili müzakerelerin tekrar başlaması için Mısır ve Katar'a teklifte bulundu. Ülkenin resmi televizyon kanalı KAN'a göre, müzakerelerin gelecek hafta Katar'ın başkenti Doha'da başlaması bekleniyor. TV kanalı, müzakerelere katılan yabancı tarafların "İsrail'in Refah'ta askeri faaliyetlerini genişletmesinin müzakereleri zorlaştıracağı" uyarısında bulunduğunu aktardı.

Haberde sunulan teklifin ayrıntılarına dair bilgi verilmezken Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerde aracı pozisyonunda olan Mısır ve Katar'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

HAMAS'IN ATEŞKES ONAYINA KARŞIN İSRAİL SALDIRILARINA DEVAM ETTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti. Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti. İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine de yeniden karadan saldırı başlatmıştı. İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Netanyahu, 6 Haziran'a kadar savaşa ve sonrasında Gazze'nin idaresine ilişkin bir strateji açıklamazsa partisiyle koalisyondan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

7 EKİM'DEN BU YANA 36 BİN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 binden fazlası çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 36 bin Filistinli öldürüldü, en az 79 bin Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail\'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar\'a teklif iletti

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Son Dakika Dünya İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • serkan Abasar: siz şimdi müslümanların sesini umursamıyorsunuz ahiretde de sizin sesizi duyan umursayan olmayacak 0 0 Yanıtla

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