Ali Koç\'tan Aziz Yıldırım\'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

Spor

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala mevcut başkanı Ali Koç'tan rakibi Aziz Yıldırım'a sürpriz bir çağrıda bulundu. Koç, başkan Adayı Yıldırım'a bir televizyon kanalında yüz yüze konuşma çağrısı yaptı.

"TV'DE KONUŞMAYA DAVET EDİYORUM"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Sayın Aziz Yıldırım'ı, şahsıma yönelik iddiaları üzerine yüz yüze bir TV kanalında konuşmaya davet ediyorum" dedi.

"ÇEKİNMEYECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK"

Açıklamalarına devam eden Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur. Aslolanın Fenerbahçe olmasından hareketle değerli camiamızın da bunu hak ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DEMOKRASİSİ ADINA ÇOK KIYMETLİ"

Ali Koç ayrıca, "Kendisinin bu davetimi kabul etmesi halinde, bu adımın Fenerbahçe demokrasisi adına çok kıymetli olacağını hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.

AZİZ YILDIRIM NE DEDİ?

Sarı lacivertlilerde 20 yıl başkanlık yapan ve tarihe geçen Aziz Yıldırım, "Ali Koç, 100 milyon euro hibe edeceğim demişti, kaç para etti bilen var mı soruyorum? Yok. Her şey gizli, belki hiçbir şey hibe etmedi. Varsa çıksın kamuoyuna söylesin 'Ben şu kadar hibe ettim, bu kadar daha edeceğim, 150 milyon euro bulacağım' desin. 150 milyon euro hibe etmezse hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Ali Koç, 12 milyar TL borç olduğunu söylüyor, ben 16-18 milyar TL borç görüyorum. Yani öyle 12'lerde falan değil" şeklinde konuştu.

YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A TV YANITI

Aziz Yıldırım, Koç'un çağrısına yanıt verdi. Yıldırım, "Ben televizyona falan çıkmam. Ben size anlatacağım. Bunlar basit şeyler. Biz ne yapmalıyız, nasıl birlik olmalıyız? Bunlara odaklanalım" şeklinde konuştu.

SEÇİM NE ZAMAN?

Sarı-lacivertlilerin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak kurul saat 10.00'da başlayacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda Genel Kurul 8-9 Haziran'da yapılacak. İkinci genel kurulda çoğunluk şartı aranmayacak.