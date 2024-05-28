Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım - Son Dakika
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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

Ali Koç\'tan Aziz Yıldırım\'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, seçimlere sayılı günler kala rakibi Aziz Yıldırım'a sürpriz bir çağrı yaptı. Koç, Yıldırım'ı kendisine yönelik iddiaları üzerine bir televizyon kanalında yüz yüze konuşmaya davet etti. Başkan Koç ayrıca, "Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur. "Kendisinin bu davetimi kabul etmesi halinde, bu adımın Fenerbahçe demokrasisi adına çok kıymetli olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

28.05.2024 21:39
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Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala mevcut başkanı Ali Koç'tan rakibi Aziz Yıldırım'a sürpriz bir çağrıda bulundu. Koç, başkan Adayı Yıldırım'a bir televizyon kanalında yüz yüze konuşma çağrısı yaptı.

"TV'DE KONUŞMAYA DAVET EDİYORUM"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Sayın Aziz Yıldırım'ı, şahsıma yönelik iddiaları üzerine yüz yüze bir TV kanalında konuşmaya davet ediyorum" dedi.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

"ÇEKİNMEYECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK"

Açıklamalarına devam eden Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur. Aslolanın Fenerbahçe olmasından hareketle değerli camiamızın da bunu hak ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

"FENERBAHÇE DEMOKRASİSİ ADINA ÇOK KIYMETLİ"

Ali Koç ayrıca, "Kendisinin bu davetimi kabul etmesi halinde, bu adımın Fenerbahçe demokrasisi adına çok kıymetli olacağını hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.

AZİZ YILDIRIM NE DEDİ?

Sarı lacivertlilerde 20 yıl başkanlık yapan ve tarihe geçen Aziz Yıldırım, "Ali Koç, 100 milyon euro hibe edeceğim demişti, kaç para etti bilen var mı soruyorum? Yok. Her şey gizli, belki hiçbir şey hibe etmedi. Varsa çıksın kamuoyuna söylesin 'Ben şu kadar hibe ettim, bu kadar daha edeceğim, 150 milyon euro bulacağım' desin. 150 milyon euro hibe etmezse hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Ali Koç, 12 milyar TL borç olduğunu söylüyor, ben 16-18 milyar TL borç görüyorum. Yani öyle 12'lerde falan değil" şeklinde konuştu.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A TV YANITI

Aziz Yıldırım, Koç'un çağrısına yanıt verdi. Yıldırım, "Ben televizyona falan çıkmam. Ben size anlatacağım. Bunlar basit şeyler. Biz ne yapmalıyız, nasıl birlik olmalıyız? Bunlara odaklanalım" şeklinde konuştu.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

SEÇİM NE ZAMAN?

Sarı-lacivertlilerin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak kurul saat 10.00'da başlayacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda Genel Kurul 8-9 Haziran'da yapılacak. İkinci genel kurulda çoğunluk şartı aranmayacak.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yunus Uslu: Yahu Ali Koç bırak git şu takımı artık rahat bırak. Başarısız geçen 6 koca sene ne umutlarla yaptın herkesi umutlandırdın bunu Fenerbahçe camiasına yapma artık yeter . Olayları saha dışına taşımaya gerek yok. Futbol futbolla güzel senle de olmuyor sayın Başkan 18 4 Yanıtla
  • Musa Klavuz: Sn başkan bazı şeyler konuşmak ile olmuyor herkes birşey biliyor ama faydası yok kimsede onur haysiyet kalmamış dünyanın çivisi çıkmış bırakın sn aziz yıldırım kaldı yerden devam etsin bu yaşıma kadar yaşamadım görmedim şeyleri sizin döneminizde gördüm olmayınca olmuyor bazı şeyleri değiştiremiyoruz konuşmak yetmiyor 15 7 Yanıtla
  • Demir: Seviye iyice düştü.. 14 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: adamın tek derdi tv de tartışmaya çıkmak sanki. Fenerbahçe nin iyiliğini istiyorsan bunu tv de değil kongre de tartışmalısın 10 3 Yanıtla
  • İbrahim Borinli: Ya başkan Allah aşkına bırak artık bu işleri valla kafayı yedin iyice sen önüne gelene erkeksen gel tv ye yaa duyma artık , derdin fenerbahceyse herseyi duymayacaksin , her söylenene cevap vermeyeceksin , senin bu huyun ve inadın yüzünden şampiyon olamadık 10 2 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay: Televizyonda konuşmaya ne gerek var. Sen bunu dedin, ben bunu yaptım, o öyleydi de, bu böyleydi diyip düşmanlara kendimizi güldürmeyelim. Kim kime neyi ispatlicak!! Çok isteniyorsa kendi aranızda konuşun. 8 3 Yanıtla
  • Alp Derman: Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon. Ali Koçu kimseye yedirmeyiz. Fenerbahçe bir spor kulübüdür ve Ali Koç ile tarihi başarılara imza atmıştır. Futbolda başarımız yok diye diğer branşları yok saymasın kimse. Ali Koç en başarılı Fenerbahçe başkanıdır. O kadar. 0 1 Yanıtla

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