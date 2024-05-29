Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent sağanağa teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent sağanağa teslim oldu

Geniş Video İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Ankara, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Çorum, Amasya ve Kars sağanağa teslim oldu. Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Aksaray'da ise iki genç kız, sel sularıyla sürüklenerek su kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar kısa sürede sürüklenen gençleri kanaldan çıkardı.

29.05.2024 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyardığı Ankara, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Çorum, Amasya ve Kars'ta sağanak yağış etkili oldu.

ANKARA

Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, köprü altlarında ve otobüs duraklarında yağmurun durmasını bekledi.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı. Çetin Emeç Caddesi ve Sokullu Caddesi kesişimindeki mazgalın zarar görmesi nedeniyle vatandaşlar, trafik kazalarını önlemek amacıyla dubayla tedbir aldı.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

NEVŞEHİR

Nevşehir'de ikindi vakti başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Nevşehir-Acıgöl kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yağışın ardından oluşan su birikintisi trafiği aksattı. Yol iş makinesiyle yürütülen çalışmayla ulaşıma açıldı. Trafik polisleri de ulaşımın sağlanması için yoğun çaba harcadı.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

Öte yandan bu yol üzerindeki Nevşehir Çıraklık Eğitim Merkezi'nin bodrum katını da su bastı. İtfaiye ekibi ve görevliler su tahliyesi yaptı.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

AKSARAY

Aksaray'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile Güzelyurt ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

İKİ GENÇ SU KANALINA DÜŞTÜ

Laleli Mahallesi'nde okuldan eve dönen Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep (17) ile kuzeni Fatma Nur Erdem (19) sel sularıyla sürüklenerek su kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar kısa süre sürüklenen kuzenleri kanaldan çıkardı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kuzenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aksaray Belediyesi ve polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kentte çalışma yaptı.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

YOZGAT

Yozgat'ta sağanak nedeniyle yamaçtan akan çamur trafikte aksamalara yol açtı. Kentte kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mazgallardan sular taşarken, Sungurlu Caddesi Kırıklı mevkisinde yamaçtan akan çamur trafiğin aksamasına neden oldu.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

Trafik ekipleri, sürücüleri uyarırken, Yozgat Belediyesi ve Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı. Öte yandan Yerköy'ün Saray köyünde ise tarlalarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

ÇORUM

Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu ekili arazilere zarar verdi, ev ve iş yerlerini su bastı. Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. İl merkezi ve ilçelerde sağanakla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar, Kıcılı, Külah ve Çelebibağı köylerinde ekili araziler dolu tabakası ile kaplandı. Sağanak nedeniyle su birikintileri ve taşkınların taşıdığı kaya ve toprak nedeniyle Alaca-Sungurlu kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince yapılan temizliğin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

Osmancık ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle Şenyurt Mahallesi'ndeki sel kanalında taşkın meydana geldi. İlçede 20 ev ve iş yerini de su bastı. Osmancık Belediyesi ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması başlattı. Dodurga ilçesinde ise ilçe merkezindeki dere yataklarının debisi yükseldi.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

AMASYA

Amasya'da beklenen kuvvetli yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

Kent genelinde derelerin debisi yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi. Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte AFAD, polis ve belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

KARS

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Bölgede aniden bastıran dolu nedeniyle, tarım arazileri zarar gördü.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

Yalınçayır Mahallesi'ndeki tritikale, buğday, mısır ve şeker pancarı tarlaları beyaza büründü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başladı.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına gelmektedir.

Meteoroloji\'nin sarı kodla uyardığı 7 kent sağanağa teslim oldu
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sağanak Yağmur, Nevşehir, Aksaray, Amasya, Ankara, trafik, Yozgat, Saray, Çorum, Kars, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent sağanağa teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:29 Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı 7 kent sağanağa teslim oldu Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent sağanağa teslim oldu
00:25 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın Roma gezisi eleştirisine yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Roma gezisi eleştirisine yanıt
22:23 BM’den korkutan rapor: İsrail’in Refah kentine yönelik saldırılarında en az 200 Filistinli öldü BM'den korkutan rapor: İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarında en az 200 Filistinli öldü
22:11 MGK bildirisinde dikkat çeken ’’yapay zeka’’ maddesi MGK bildirisinde dikkat çeken ''yapay zeka'' maddesi
21:49 ABD: Refah’taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz ABD: Refah'taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz
00:52 ABD’de F-35 savaş uçağı düştü ABD'de F-35 savaş uçağı düştü
22:51 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için Türkiye’ye geldi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için Türkiye'ye geldi
22:43 İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak Nasılsınız İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız?
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu
22:15 ABD’nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley İsrail’de top mermisine “Bitirin onları“ yazdı ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley İsrail'de top mermisine "Bitirin onları" yazdı
21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:37 İsrail’den yeni ateşkes hamlesi Mısır ve Katar’a teklif iletti İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti
21:34 İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ’’hançer’’ göndermesine yanıt verdi: Benim muhatap alacağım bir tarif değil İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ''hançer'' göndermesine yanıt verdi: Benim muhatap alacağım bir tarif değil
21:23 Kurum’dan Özel’in İliç madeni eleştirilerine yanıt Kurum'dan Özel'in İliç madeni eleştirilerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 02:08:25. #1.11#
SON DAKİKA: Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent sağanağa teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement