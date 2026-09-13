Arnavutköy'de orman yangını! Helikopterlerle havadan müdahale ediliyor - Son Dakika
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Arnavutköy'de orman yangını! Helikopterlerle havadan müdahale ediliyor

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Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edilirken yangına helikopterlerle havadan müdahale ediliyor.

İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı. Karadan ulaşımın bulunmadığı bölgedeki alevlere helikopterlerle havadan müdahale ediliyor.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangın, Arnavutköy'ün Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edildi.

HELİKOPTERLER DEVREDE

Karadan ulaşımın olmadığı bölgede yangının kontrol altına alınması için helikopterlerle havadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Acil Durum, İtfaiye, Güncel, Polis, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de orman yangını! Helikopterlerle havadan müdahale ediliyor - Son Dakika

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