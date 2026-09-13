Kumluca'daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi R.P. tutuklandı - Son Dakika
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Kumluca'daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi R.P. tutuklandı

Kumluca\'daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi R.P. tutuklandı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 8 Eylül'de çıkan ve 1 evin tamamen, 9 evin kısmen yandığı orman yangınıyla ilgili R.P. tutuklandı. Yangının, R.P.'nin zeytin bahçesini sulamada kullandığı dinamonun arızalanması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 1 evin tamamen, 9 evin kısmen yandığı, çok sayıda sera ile zeytin ve nar bahçelerinin zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili R.P. tutuklandı. Yangının, R.P.'nin zeytin bahçesini sulamada kullandığı dinamonun arızalanması sonucu çıktığının tahmin edildiği belirtildi.

22 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Kumluca'ya bağlı Toptaş Mahallesi'nde 8 Eylül günü çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Güzören Mahallesi'ne kadar yayıldı. Yaklaşık 22 saatte kontrol altına alınabilen yangında 1 ev tamamen yanarken, 9 ev kısmen zarar gördü. Bölgede bulunan seralar ile zeytin ve nar bahçeleri de yangından etkilendi.

YANGIN ZEYTİN BAHÇESİNDE BAŞLADI

Yangının ardından Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, yangının çıkış noktasının Toptaş Mahallesi'nde R.P.'ye ait zeytin bahçesi olduğu belirlendi.

SULAMADA KULLANILAN DİNAMO ŞÜPHESİ

R.P.'nin zeytin bahçesini sulamak için kullandığı dinamonun arızalanmasının yangına neden olduğu değerlendirildi.

NÖBETÇİ HAKİMLİK TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.P., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.P., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kumluca'daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi R.P. tutuklandı - Son Dakika

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