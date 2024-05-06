Son Dakika Kumluca Haberleri

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- 04.05.2024 Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nde Kadınlar Matinesi Renkli Görüntülere Sahne Oldu
25. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen Kadınlar Matinesi, domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmalarıyla renkli bir etkinlik oldu. Tuğba Karakuş'un konseriyle son bulan matineye katılanlar keyifli bir gün geçirdi.
- 04.05.2024 Antalya'da Domates Yarışmaları Düzenlendi
Antalya'nın Kumluca ilçesi ve çevre ilçelerdeki seralarda çalışan vatandaşların katılımıyla domates kasası taşıma, domates çekme ve halat yarışları düzenlendi. Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmalarda kadınlar kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.
- 03.05.2024 25. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nde Acı Biber Yeme Yarışması Düzenlendi
Kumluca'da düzenlenen 25. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında 'Acı Biber Yeme Yarışması' gerçekleştirildi. Yarışmada 21 yarışmacı, 3 dakika içinde en fazla acı biberi yemek için mücadele etti. Birincilik ödülü 7 bin 500 TL olan yarışma renkli görüntülere sahne oldu.
- 29.04.2024 Manavgat Belediyesi Başpehlivanı Fatih Atlı Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Şampiyon Oldu
Manavgat Belediyesi'nin başpehlivanı Fatih Atlı, Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde rakibi Enes Doğan'ı yenerek, altın kemerin sahibi oldu. Manavgat Belediyesi, gösterdiği başarıyla şampiyonluk kürsüsündeki yerini aldı.
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- 27.04.2024 Aksaray'da Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması 7. Bölge Finali Gerçekleştirildi
Aksaray'da, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışmasının 7. Bölge Finali, Aksaray Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bölge finallerine Konya, Antalya, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta ile Aksaray'dan öğrenciler katıldı. Yarışmada birinci olan öğrenci Antalya Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ömer Faruk Böcü oldu.
- 26.04.2024 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, belediyecilik ve hizmet anlayışını vurguladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Abdipaşa, Kumluca ve Kozcağız belediyelerini ziyaret ederek hizmetlerin devam edeceğini belirtti. Tunç, vatandaşların desteklerine teşekkür etti ve yeni dönemde projelerin hayata geçmesi için çalışacaklarını vurguladı.
- 26.04.2024 Kumluca Demirspor Judo Takımı Milli Takım Seçmelerine Katılacak
Kumluca Demirspor Kulübünün judo takımı, Antalya'da gerçekleştirilen il şampiyonasında elde ettiği başarıyla Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Takım, Ordu'da düzenlenecek olan seçmelere üç altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanarak gidecek. Kulübün Judo Antrenörü Ferdi Büyükkuşçular, sporcuların kısıtlı imkanlara rağmen büyük başarılar elde ettiğini belirtirken, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca da gençleri spora yönlendirmek için çalıştıklarını ifade etti.
- 24.04.2024 Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı ile 1658 Vatandaşa Ücretsiz Saç Kesimi Yaptı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Kuaför Tırı ile Serik, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Demre, Elmalı, Gazipaşa, Kumluca, Akseki, İbradı ve Kaş'ta 1658 vatandaşa ücretsiz saç kesimi ve bakımı yaptı.
- 23.04.2024 Antalya'da Öğrenciler Tarafından Trafik Uygulaması Yapıldı, Motosiklet Sürücülerine Kask Dağıtıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Müjgan Çetin Okulları tarafından hazırlanan bir proje kapsamında trafik polisleri tarafından motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı. Proje ile sürücülerde kask takma bilinci oluşturulması hedefleniyor. Kumluca Kaymakamı ve Emniyet Müdürü de uygulamaya katılarak öğrencilerle birlikte sürücülere kask takmanın önemi hakkında bilgi verdi. Uygulamada kask takmayan sürücülere ceza kesilmeyip kask hediye edildi. Ancak ilerleyen denetimlerde kasklarını takmayan sürücülere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
- 20.04.2024 Antalya'da Etkili Fırtına ve Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi
Antalya'da etkisini sürdüren fırtına ve sağanak nedeniyle kent merkezi ve bazı ilçeler olumsuz etkilendi. Fırtına sonucunda ağaçlar devrildi, işletmeler şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı. Denizde dev dalgalar oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı ve trafikte aksama yaşandı. Hava sıcaklığı 22 derece olan Antalya'da fırtına etkisini sürdürüyor. Rüzgar hızı Kepez'de 74, Kemer'de 130,7 kilometreye ulaştı. Kumluca'da 40,7, Elmalı'da 34, Döşemealtı'nda 29, Saklıkent Kayak Merkezi'nde ise 28 kilogram yağış düştü. Serik'te ise bir caminin minaresinin külahı fırtına nedeniyle yıkıldı.
- 20.04.2024 Kumluca'da 25. Tarım ve Seracılık Festivali 24 Nisan-4 Mayıs'ta düzenlenecek
Kumluca ilçesinde düzenlenecek olan 25. Tarım ve Seracılık Festivali, 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında her gün etkinlikler düzenlenecek ve Yörük göçü, yağlı pehlivan güreşleri, acı biber yeme yarışması gibi etkinlikler yapılacak. Festival programı, yerel seçimler nedeniyle kısıtlı bir zamanda hazırlandı. Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, festivalin Kumluca halkının eğlenmesini sağlayacak ve kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak bir etkinlik programı olduğunu belirtti.
- 18.04.2024 Antalya'da Yağlı Güreş Sezonu Hazırlıkları Hızlandı
Antalya'da yetişen başarılı pehlivanlar, yağlı güreş sezonuna hazırlanmak için antrenmanlara başladı. Kumluca Güreşleri'ne katılacak pehlivanlar, yağlı antrenmanlarla form tutuyor. Antrenör Kemal Yılmaz, sezon için iyi bir hazırlık yaptıklarını belirtirken, başpehlivan Orhan Okulu ise Kırkpınar'da birinci olmayı hedeflediğini söyledi.
- 06.04.2024 Kumluca'da 25. Yağlı Pehlivan Güreşleri 28 Nisan'da Yapılacak
Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bu yıl 25. kez düzenlenecek olan yağlı pehlivan güreşlerinin 28 Nisan'da yapılacağı duyuruldu. Güreşlere yaklaşık bin 200 güreşçinin katılması bekleniyor. Gelecek yıllarda ise güreşlerin üç gün sürecek şekilde lig usulüyle organize edilmesi hedefleniyor.
- 06.04.2024 Kumluca Belediyespor Kulübü Başkanlığına Mustafa Öztürk Seçildi
Kumluca Belediyespor'un olağan kongresinde Mustafa Öztürk, kulüp başkanlığına seçildi. Yapılan seçimde tek liste yarışırken, Öztürk oy çokluğuyla başkanlığa seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Hüsnü Balcı, Serdar Parçaoğlu, İsmail Eren ve Erol Durdaş getirildi. Öztürk, yaptığı konuşmada, Kumluca Belediyespor'un 3. lige çıkması için çaba göstereceğini ve sporseverlerin desteğini beklediğini belirtti.
- 05.04.2024 Antalya'nın Kumluca ilçesinde 25. Kadir Gecesi iftar yemeği düzenlendi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen geleneksel 'Kadir Gecesi' iftar yemeğine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Kumluca Belediyesi tarafından organize edilen programda, çorba, etli nohut, pirinç pilavı, irmik tatlısı ve ayran ikram edildi. İftar öncesi mevlit, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, semazen gösterisi gerçekleştirildi. Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu, organizasyonun devam etmesi için çaba göstereceğini belirtti.
- 05.04.2024 Muhtarlar Görevlerine Başladı
Yerel yönetimler seçimlerinde seçimi kazanan muhtarlar mazbatalarını alarak görevlerine başladı. Kumluca ilçesine bağlı 41 mahalleden itiraz işlemleri devam eden Gölcük Mahallesi hariç 40 mahalle muhtarı mazbatasını alarak görevine başladı. Muhtarlar, ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı'nı ziyaret etti ve ilk icraat olarak Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'ne katılacak.
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- 03.04.2024 Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu göreve başladı
Kumluca ilçesinde belediye başkanı seçilen Mesut Avcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı. Avcıoğlu, belediye önünde kurban kesilerek karşılandı ve dualar eşliğinde göreve başladı. Yaptığı konuşmada, projeleri hayata geçirmeye odaklanacaklarını belirten Avcıoğlu, herkese teşekkür etti ve görevini layıkıyla yerine getireceklerini söyledi.
- 01.04.2024 CHP Antalya'da 16 ilçeyi kazandı
CHP, 31 Mart yerel seçiminde Antalya'da 10 artırarak 19 ilçeden 16'sını kazandı. AKP, İbradı ve Gündoğmuş'u alabildi. CHP, mevcut belediyelerinden Kumluca ve İbradı'yı kazanamadı. Kumluca'da Demokrat Partili aday seçildi. Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden AKP yönetimindeki Kaş, MHP yönetimindeki Alanya, İYİ Parti yönetimindeki Demre belediyeleri ile AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün başkanı olduğu Kepez Belediyesi CHP'ye geçti.
- 29.03.2024 CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Belediye Başkanlarının Mal Varlıklarına Dikkat Çekti
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya'da AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hamza Dağ ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un mal varlıklarına dikkat çekerek, 'Biri Ankara'yı çiftlik yapmış, biri İzmir'i çiftlik yapmış, biri de gelip Kumluca'yı çiftlik yapmak istiyor. Bu dombili ailesine izin vermeyeceğiz. Antalya'yı, İzmir'i, Ankara'yı, Türkiye'yi çiftlik yaptırmayacağız' dedi.
- 28.03.2024 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike ve Kumluca'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike ve Kumluca'da esnaf ve vatandaşlarla buluşarak projelerini anlattı. Başkan Böcek, Finike Nehir Kenarı Rekreasyon Projesi ile turizme katkı sağlayacaklarını belirtti.
- 26.03.2024 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye Yüzyılı, şehirlerimizin de yüzyılı olacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin adaleti, hakkaniyeti ve mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğini belirtti. Tunç, ayrıca Kumluca'da düzenlenen iftar programında gerçek belediyeciliğin başlayacağına inandığını ve AK Parti'nin doğal gazı getirebileceğini söyledi. Ayrıca Tunç, iktidarları döneminde yapılan reformlarla ülkenin yüksek standartlı demokrasiye kavuştuğunu ve terörle mücadele ettiklerini vurguladı.
- 26.03.2024 Zonguldak'ta maden ocağı kazasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağındaki kazada vagon ile vinç arasına sıkışarak hayatını kaybeden işçi, Bartın'da toprağa verildi. 49 yaşındaki Muhammed Korkut'un cenazesi, Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Hisar köyündeki babaevine getirildi. Korkut için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı. Emekli olduğu öğrenilen Korkut'un cenazesi, ikindi namazının ardından aynı köydeki aile mezarlığına defnedildi.
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- 19.03.2024 Kumluca Belediyesi Karabük Etkinlik Alanı'nda İftar Programı Düzenledi
Kumluca Belediyesi, Karabük Etkinlik Alanı'nda düzenlediği iftar programına vatandaşları davet etti. Başkan Köleoğlu, programda yaptığı konuşmada belediyenin sosyal belediyecilik anlayışını vurguladı ve hizmetlerini anlattı.
- 18.03.2024 Antalya Kumluca'da Turfanda Kavun Hasadı Başladı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çiftçi Arif Gürkan'ın serasında ürettiği ilk turfanda kavunlar hasat edilerek toptancı haline gönderildi. Kavunlar, 70-90 lira arasında alıcı buldu. Kumluca Komisyoncular Derneği Başkanı Rahmi Açıkyürek, kavun piyasasının riskli ve değişken olduğunu belirtti. Üretici ve komisyoncu İbrahim Durdaş ise Kumluca'nın domates ve kavun üretiminde bir marka haline geldiğini söyledi.
- 17.03.2024 Kumluca Belediyesi Ramazan etkinlikleri devam ediyor
Kumluca Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri, 'İbiş ile Memiş Mani Atışması' ve semazen gösterisi ile devam ediyor. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak etkinliklere devam edeceklerini belirtti.
- 16.03.2024 Kumluca Belediyesi, 41 mahallede iftar yemekleri düzenliyor
Kumluca Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında 41 mahallede düzenlediği iftar yemeklerinde ilçe halkını bir araya getiriyor. Beşinci iftar yemeği Kuzca, Büyükalan, Dere ve Gölcük Mahalleleri için Kuzca Kapalı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Köleoğlu, yaptığı konuşmada yapılan hizmetlerden bahsetti ve aşevi ekibine teşekkür etti.
- 13.03.2024 Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da Hortum Felaketinde Zarar Görenlere Sera Naylonu Dağıttı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'da yaşanan hortum felaketinde seraları zarar gören vatandaşlara, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından naylon dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Muhittin Böcek, bölgeye giderek üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve sera naylonları dağıtımına başlandı.
- 13.03.2024 Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da Hortum Zararı Gören Üreticilere Yardım Etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'da yaşanan hortum nedeniyle seraları zarar gören vatandaşları yalnız bırakmadı. Hasar tespit çalışmalarının ardından serası zarar gören üreticilere naylon dağıtımı yapıldı.
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- 12.03.2024 Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, personeliyle iftar yemeğinde buluştu
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, belediye personeli ve aileleriyle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Köleoğlu, Ramazan ayı boyunca yapılacak olan iftar programlarının ilkini personeliyle birlikte gerçekleştirdi.
- 10.03.2024 Antalya'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, genç kadının 1 ay önce evlendiği ve eşinin iş yerine giderken kaza olduğu öğrenildi.
- 09.03.2024 Antalya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil, motosiklet sürücüsü kadına çarptı. Kazada kadın hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü gözaltına alındı.
- 09.03.2024 Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, S.S.'nin kullandığı otomobil ile Ahmet Aliağa Bulvarı'nda Gülnihal Alkan'ın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kaza sonucunda Alkan hayatını kaybetti. Alkan'ın cenazesi, polis incelemesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
- 08.03.2024 Antalya'da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 kişi ağır yaralandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, üzerinde iş makinesi bulunan kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyon şoförü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Yeni Konya-Antalya D-687 kara yolunda meydana geldi. Kamyon ve iş makinesinin parçalara ayrılarak etrafa saçıldığı kazada yaralanan kişiler, Serik Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.
- 07.03.2024 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Antalya'da Hortum Zararlarını İnceledi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Antalya'nın Demre ve Kumluca ilçelerinde yaşanan hortum nedeniyle zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarının başladığını bildirdi. Ersoy, Kumluca ve Demre ilçelerini ziyaret ederek, hortumdan zarar gören seraları gezdi. Çiftçilerle bir araya gelen Ersoy, zarar gören üreticilerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm üretmek için çalıştıklarını belirtti.
- 07.03.2024 Hakan Tütüncü, Antalya'ya altın çağı projelerini anlattı
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Kumluca Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında altın çağı projelerini anlattı. Tütüncü, Antalya'ya hizmet için geleceklerini ve birçok projeyi hayata geçireceklerini söyledi.
- 07.03.2024 Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, açılışta Kumluca halkının belediye hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti. Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın altın çağını başlatmak için yola çıktıklarını söyledi. Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkanı adayı Hüseyin Orhantekin de göreve geldiklerinde, Kumluca'nın acil bekleyen sorunlarını çözeceklerini belirtti.
- 06.03.2024 Hakan Tütüncü, Kumluca ve Demre'deki çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, kuvvetli yağış ve hortumdan zarar gören Antalya'nın Kumluca ve Demre ilçelerindeki çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
- 06.03.2024 Ahmet Davutoğlu, Kumluca'da esnaf ziyaretinde bulundu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Kumluca ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Davutoğlu, ilçedeki esnafı ziyaret edip destek istedi ve Kumluca'nın tarım ve turizm potansiyelini vurguladı.
- 06.03.2024 Hakan Tütüncü, hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret etti
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Demre ve Kumluca ilçelerindeki hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Tütüncü, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin yardım elinin üreticilere en güzel şekilde uzanacağını belirtti. Ayrıca, doğal afetlere karşı hazırlıklı bir şehir hayalini kurduklarını ve TARSİM'in yaygınlaştırılması için çalışma yapacaklarını ifade etti.
- 06.03.2024 Hakan Tütüncü, hortum zararı gören çiftçileri ziyaret etti
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu ile birlikte hortum afetine maruz kalan Kumlucalı çiftçileri ziyaret etti. Tütüncü, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin zararların giderilmesi için gereken her şeyi yapacağını belirtti. Ziyaret sırasında Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, çiftçilerin yaşadığı zararlar hakkında bilgi verdi.
- 06.03.2024 Antalya'da Hortum Tarım Alanlarına Zarar Verdi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum, tarım alanlarına zarar verdi ve evlerin güneş panellerini yerinden söktü. Hortum felaketi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve seraların üzerinden geçerken büyük çapta maddi hasar bıraktı.
- 06.03.2024 Antalya'da Hortum Sonucu Seralar Zarar Gördü
Antalya'nın Demre ve Kumluca ilçelerinde dün meydana gelen hortum sonucu seralarda hasar oluştu. Kumluca'da 400 dekar serada yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından çiftçiler, seralarını yeniden kapatmaya başladı. Hortumun etkilediği bölgelerde plastik seraların hasarının kısa sürede onarılabileceği ancak cam seralarda bu yıl yeni ürün alınamayacağı belirtildi. Demre'de ise 200 dekar sera alanında hasar meydana geldi. İlçede gerekli tedbirler alınarak çalışmalar sürdürülüyor.
- 06.03.2024 Antalya Kumluca'da Meydana Gelen Hortum Felaketinin Ardından İş Yeri Çalışanları Zarar Gören Eşyalarını Topladı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum felaketi sonrasında iş yeri çalışanları dükkanlarının önünü temizleyerek zarar gören eşyalarını topladı. Hortum, binaların çatılarını uçurarak güneş enerji sistemlerini cadde ve sokaklara savurdu. Elektrikler bir süre kesildikten sonra ekiplerin çalışmasıyla akşam saatlerinde tekrar verildi.
- 06.03.2024 Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
Antalya'da dün akşam etkili olan sağanak ve denizden karaya ulaşan 2 hortum, Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Örtü altı tarımın merkezi Kumluca'da 1000 dönüm seraya zarar veren hortum, ayrıca 6 kişinin yaralanmasına sebep oldu
- 05.03.2024 Antalya'da Sağanak ve Fırtına: Hortum Nedeniyle 6 Kişi Yaralandı
Antalya'da yaşanan sağanak ve fırtına nedeniyle Kumluca ilçesinde hortum meydana geldi ve 6 kişi yaralandı. Kent genelinde su birikintileri ve yol aksamaları yaşandı. Fırtınanın etkisiyle Kaleiçi Yat Limanı ve Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Valilik, kuvvetli yağış, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Kumluca ve Demre ilçelerinde de hortum meydana geldi ve evler, iş yerleri, seralar ve tarım arazileri zarar gördü. Hortum nedeniyle 6 kişi yaralandı ve tedavileri devam ediyor.
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- 02.03.2024 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, ANTSU projesi ile Antalyalılara ucuz su sağladıklarını belirtti. Ayrıca, Kumluca'ya yapılan yatırımlar ve hizmetler anlatıldı.
- 02.03.2024 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, ANTSU projesi ile Antalyalılara ucuz su sağladıklarını belirtti.
- 02.03.2024 Kumluca Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı
Kumluca Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Mustafa Köleoğlu, Kumluca Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışa birçok bürokrat, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı. Köleoğlu, konuşmasında Kumluca'nın kalkınması için gerçekleştirdikleri projeleri ve gelecek dönemde yapacakları projeleri anlattı.
- 01.03.2024 Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Batı Antalya ekonomisinin gelişmesi için iş birliği çağrısı yaptı
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, Kumluca Ticaret Borsası (Kumluca TB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş ve Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar'ı ziyaret ederek, Batı Antalya ekonomisinin gelişmesi için iş birliği yapacaklarını belirtti.
- 29.02.2024 Demokrat Parti Kumluca Belediye Başkan Adayının Adaylığı İptal Edildi
Demokrat Parti Kumluca Belediye Başkan Adayı Aydın Özer'in CHP'den aday adaylığı başvurusu süreci tamamlanmadan Demokrat Parti'den aday olduğu gerekçesiyle adaylığı iptal edildi. Özer, CHP Kumluca yönetiminin raydan çıktığını belirtti.
- 27.02.2024 Kore gazisi Ali Taşgın'ın cenazesi Kumluca'da defnedildi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 94 yaşında vefat eden Kore gazisi Ali Taşgın'ın cenazesi, Adrasan Mahallesi'ndeki evinin önünde düzenlenen törenin ardından Adrasan Doğuyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.
- 27.02.2024 Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, 5 yıllık görev süresinde ilçeye kazandırdıkları hizmetleri anlattı
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, 5 yıllık görev süresinde ilçeye kazandırdıkları hizmetleri anlattı. Başkan Köleoğlu, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Kumluca halkıyla bir araya gelerek göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırdığı '5 Yılda 50 İcraat' için hazırlanan çalışmaların videosunu izletti.
- 26.02.2024 AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu Kumluca'da ziyaretlerde bulundu
AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Kumluca ilçesinde esnafı ziyaret etti ve seçim çalışmaları kapsamında destek istedi. Çavuşoğlu, Antalya ve Kumluca'da son 5 yılda yapılan hizmetlerin yetersiz olduğunu belirtti ve makus talihin değişeceğini dile getirdi. Ayrıca, trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Asteğmen Enes Bağcı'nın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.
- 25.02.2024 İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma asteğmen Antalya'da toprağa verildi
Otomobilinin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Asteğmen Enes Bağcı için Antalya'nın Kumluca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine asteğmenin ailesi, Antalya İl Jandarma Komutanı ve Kumluca Belediye Başkanı da katıldı.
- 25.02.2024 İzmir'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden jandarma teğmen Kumluca'da defnedildi
İzmir'de trafik kazası sonucu yaşamını yitiren jandarma teğmen Enes Bağcı'nın cenazesi, Antalya'nın Kumluca ilçesine getirildi. Bağcı'nın cenazesi, Kumluca'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Törene, ailesi, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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- 25.02.2024 MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Kumluca'da seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti
MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun ve beraberindekiler, Kumluca'da Cumhur İttifakı'nın adayı Hüseyin Orhantekin'in seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Durgun, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı konuşmada, Antalya ve Kumluca'nın son beş yıldır ana muhalefet partisi yönetiminde olduğunu ve hak ettiği hizmeti alamadığını belirtti. Muhalefet belediye başkanlarının vatandaşa hizmet etmek yerine başarısız bir yönetim sergilediğini ifade eden Durgun, Cumhur İttifakı'nın Kumluca'yı gerçek belediyecilik ile tanıştıracağını söyledi.
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- 22.02.2024 Antalya Kumluca'da Pazar Esnafı ile Zabıta Arasında Tartışma Çıktı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesi tarafından yeni yapılan pazar yerine taşınmak istemeyen pazar esnafı ile zabıta arasında tartışma çıktı. Esnaf, yeni pazar yerindeki tezgahların kendileri için garantisi olmadığını savunarak, eski pazar yerinde kalmaya devam edeceklerini söyledi.
- 22.02.2024 Antalya Kumluca'da Pazarcılarla Zabıta Arasında Gerginlik
Antalya'nın Kumluca ilçesinde halk pazarının başka yere taşınacağı gerekçesiyle pazarcılara tezgah açma izni verilmemesi üzerine pazarcılarla zabıta arasında gerginlik yaşandı. Kumluca Belediyesi, mevcut pazar yerinin yıkım kararı üzerine yeni bir kapalı pazar yeri inşa etti. Ancak zabıta ekipleri, mevcut pazar yerini bariyerlerle kapatarak pazarcıların pazar kurmasını engellemeye çalıştı. Pazarcılar, yeni pazar yerinin kendilerine yüksek fiyatla satılmak istendiğini iddia ederek tepki gösterdi. Gerginlik üzerine polis ekipleri de pazarın çevresinde tedbir aldı.
- 16.02.2024 Kumluca Belediyesi Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Kupalar Sahiplerini Buldu
Kumluca Belediyesi'nin kuruluşunun 70. yılına özel düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nın final maçının ardından katılımcılara kupaları dağıtıldı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti. Kupa törenine yoğun ilgi gösteren katılımcılar, KUMGENÇ Orkestrası konseriyle keyifli zamanlar geçirdi.
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- 06.02.2024 Depremde hayatını kaybeden Hüseyin Uçarcı ve kızı Kumluca'da anıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Silvi Kültür Şube Müdürü Hüseyin Uçarcı ve kızı Ezel Doğa Uçarcı, Kumluca'daki mezarları başında anıldı. Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ve personeli, Uçarcı'nın mezarına çiçek bırakarak dua etti.
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- 31.01.2024 Antalya'nın Kumluca ilçesinde çocuklar karla eğlendi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çocuklar, yüksek kesimlerden getirilen karla eğlendi. Kumluca Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlara yüklenen kar, Cumhuriyet Meydanı'na döküldü. Çocuklar, kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak keyifli vakit geçirdi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ilçe merkezindeki çocukların da karla buluşması için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.
- 31.01.2024 Antalya'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde bulunan bazı eşyalar zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.
- 31.01.2024 Antalya'da yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollar açılıyor
Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışma yürütülüyor. Korkuteli, Elmalı, Kumluca ve Kaş ilçelerinde aniden bastıran kar nedeniyle kırsaldaki bazı mahallelerin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürerek yolları açmaya çalışıyor.
- 26.01.2024 Demre Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Kurt, Serik Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı
Demre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Kurt, Serik Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı. Serik'te 12 yıldır başhekimlik görevinde bulunan biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı Dr. Yusuf Kara'nın görev süresinin dolması üzerine yerine Kurt görevlendirildi. Kurt, gazetecilere, vatandaşlara sağlık konusunda en iyi şekilde hizmet etmek istediğini söyledi. 2005-2010 'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık ihtisasını tamamlayan Kurt, kardiyoloji uzmanı olarak Batman, Kırıkkale, Antalya, Kumluca, Elmalı'daki hekimlik görevlerinin ardından son olarak Demre Devlet Hastanesi'nde başhekimlik yaptı.
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