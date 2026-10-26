Antalya Kumluca'da dağcıları taşıyan minibüs şarampole devrilince 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya Kumluca'da dağcıları taşıyan minibüs şarampole devrilince 15 kişi yaralandı

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Antalya Kumluca\'da dağcıları taşıyan minibüs şarampole devrilince 15 kişi yaralandı
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Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde tur minibüsü şarampole devrildi; sürücü ve 14 kişi yaralandı. Yaralılar Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırılırken, aracın Finike'ye konaklamaya giden dağcıları taşıdığı belirtildi ve soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Çerdin mevkisinde meydana geldi. Metin Dikmen yönetimindeki 38 AKZ 946 plakalı tur minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada şoför ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları Kumluca ve Finike'deki hastanelere götürdü. Minibüste ulunanların Finike'ye konaklamaya giden dağcıları taşıdığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
MavikentOtomobilKumlucaAntalyaFinikeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Kumluca'da dağcıları taşıyan minibüs şarampole devrilince 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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