Kumluca'da 525 öğrenciye TOBB destekli ayakkabı yardımı yapıldı - Son Dakika
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Kumluca'da 525 öğrenciye TOBB destekli ayakkabı yardımı yapıldı

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Kumluca\'da 525 öğrenciye TOBB destekli ayakkabı yardımı yapıldı
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TOBB tarafından Kumluca'daki 525 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı. Hacıveliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene Kaymakam Bahadır Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve KUTBO Başkanı Fatih Durdaş katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Kumluca'daki 525 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı.

Kumluca Hacıveliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen dağıtım törenine Kaymakam Bahadır Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Güneş, törende yaptığı konuşmada, desteğin öğrencilerin mutluluğuna ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Durdaş da her yıl olduğu gibi bu yıl da TOBB tarafından finanse edilen eğitim yardımlarını ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların daha iyi bir eğitim almalarını istediklerini ifade eden Durdaş, "Bu konuda bizlere her zaman destek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Eğitime olan desteklerimiz bundan sonra da sürecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Türkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiBahadır GüneşKumlucaEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kumluca'da 525 öğrenciye TOBB destekli ayakkabı yardımı yapıldı - Son Dakika
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