Mutlu Karsavurdan'ın üç golüyle Finike Belediyespor, Kumluca'da 3-1 kazandı - Son Dakika
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Mutlu Karsavurdan'ın üç golüyle Finike Belediyespor, Kumluca'da 3-1 kazandı

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Mutlu Karsavurdan\'ın üç golüyle Finike Belediyespor, Kumluca\'da 3-1 kazandı
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SAL futbol sezonunun ilk maçında Kumluca Belediyespor, evinde Finike Belediyespor'a 3-1 yenildi. Finike'nin galibiyetinde üç gol atan Mutlu Karsavurdan öne çıkarken, konuk ekip sezona 3 puanla başladı.

Süper Amatör Ligi (SAL) futbol sezonunun ilk maçında Kumluca Belediyespor, kendi sahasında Finike Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Kumluca Belediyespor ile Finike Belediyespor, Kumluca Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hayri Kıvanç, Ersin Dikicioğlu ve Tuna Yavuz Yılmaz hakem üçlüsü yönetti.

Konuk Finike Belediyespor'un başlama vuruşu ile başlayan maçta, ilk dakikalardan itibaren her iki takım kontrollü bir futbol ortaya koydu. Yedinci dakikada gelişen bir atakta konuk takımdan Mutlu Karsavurdan rakip ceza alanı içinde topa dokunarak takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra rakip kaleye ataklar geliştiren ev sahibi takım, elde ettiği pozisyonları gole çeviremedi.

Maçın 35. dakikasında kontra atakla öne çıkan Finike Belediyespor takımı, oyuncusu Mutlu Karsavurdan ile skoru 2-0 yaptı. Aynı oyuncu, 45. dakikada kendisinin ve takımın 3. golünü kaydetti. İlk yarı 3-0 Finike Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında ilk yarıya göre daha atak bir futbol ortaya koyan ev sahibi Kumluca Belediyespor, rakip kaleye üst üste ataklar geliştirdi. 87. dakikada gelişen bir atakta kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruş yapan Kumluca Belediyespor'dan Enver Erşahin, takımının ilk golünü atarak skoru 3-1 yaptı. Maçta başka gol olmayınca Finike Belediyespor sahadan 3-1 galip ayrılarak, sezona 3 puanla başladı.

Kaynak: AA
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