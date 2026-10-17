Kumluca Demirsporlu judocu, Balkan Şampiyonası\'nda 90 kiloda Türkiye\'yi temsil edecek

Kumluca Demirsporlu judocu, Balkan Şampiyonası'nda 90 kiloda Türkiye'yi temsil edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Judo Balkan Şampiyonası 17-18 Ekim'de Yunanistan'ın Arta kentinde yapılacak, Türkiye'yi 90 kiloda Kumluca Demirspor sporcusu Ali Kağan Şentürkoğlu temsil edecek. Antrenörü Ferdi Büyükkuşcular, pazar günü mindere çıkacak sporcusunun madalya kazanmasını umduğunu söyledi.
2026 Judo Balkan Şampiyonası 17-18 Ekim tarihlerinde Yunanistan' da gerçekleşecek. Türkiye'yi 90 kiloda Ali Kağan Şentürkoğlu temsil edecek.
Yunanistan'ın Arta kentinde düzenlenecek olan Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi 90 kiloda Ali Kağan Şentürkoğlu temsil edecek. Kumluca Demirspor Kulübü Judo Takımı sporcusu olan Ali Kağan Şentürkoplu 18 Ekim Pazar günü mindere çıkacak.
Ali Kağan Şentürkoğlu'nun Antrenörü Ferdi Büyükkuşcular, "Sporcumuz pazar günü Balkanlar'da ülkemizi temsil edecek. Sporcumuza başarılar diliyoruz. İnşallah madalya ile ülkemize dönecektir" dedi.
Kaynak: İHA
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