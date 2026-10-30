Antalya Kumluca'da yangın söndürüldü, itfaiyeye park eden araçlar engel oldu - Son Dakika
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Antalya Kumluca'da yangın söndürüldü, itfaiyeye park eden araçlar engel oldu

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Antalya Kumluca\'da yangın söndürüldü, itfaiyeye park eden araçlar engel oldu
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde apartman dairesinde saat 15.20 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Park eden araçlar yüzünden olay yerine zorlukla ulaşan itfaiye yangına müdahale etti; kimsenin evde olmadığı yangında dairenin bir odası zarar gördü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Merkez Mahallesi Yuva Sokaktaki apartman dairesinde saat 15.20 sıralarında meydana geldi. Yangını gören vatandaşların ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Park eden araçlar yüzünden olay yerine zorlukla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın anında kimsenin evde olmadığı öğrenilirken, dairenin bir odası zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeKumlucaAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Kumluca'da yangın söndürüldü, itfaiyeye park eden araçlar engel oldu - Son Dakika
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