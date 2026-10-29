Kumluca'da 'Cumhuriyet'in Zeybekleri-2' gösterisi efelerin kahramanlığını anlattı - Son Dakika
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Kumluca'da 'Cumhuriyet'in Zeybekleri-2' gösterisi efelerin kahramanlığını anlattı

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Kumluca\'da \'Cumhuriyet\'in Zeybekleri-2\' gösterisi efelerin kahramanlığını anlattı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kapsamında 'Cumhuriyet'in Zeybekleri-2' gösterisi düzenlendi. Efelerin Milli Mücadele kahramanlıkları zeybek oyunlarıyla sahnelendi; ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş programı izledi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet'in Zeybekleri-2" gösterisinde, efelerin Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıkları sahnelendi.

Kumluca Belediyesi ve Avşar Kültür Sanat iş birliğinde, "Milli Mücadele'nin Gizli Kahramanları, Efeler" temasıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zeybek oyunlarıyla efelerin cesaret, fedakarlık ve bağımsızlık mücadelesinin anlatıldığı gösteride, geleneksel Türk kültürü ile Cumhuriyet'in kuruluş ruhu bir araya getirildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, zeybeğin yalnızca bir halk oyunu olmadığını, milletin vatanına, bayrağına ve Cumhuriyet'ine sahip çıkışını simgelediğini belirtti.

Avcıoğlu, programın hazırlanmasında emeği geçen sanatçılara ve katkı sunanlara teşekkür ederek vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA
Kültür SanatKumlucaAntalyaGüncelSon Dakika

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