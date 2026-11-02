Cide'de kıyıya vuran ölü yunus, belediye ekiplerince sahilden kaldırıldı - Son Dakika
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Cide'de kıyıya vuran ölü yunus, belediye ekiplerince sahilden kaldırıldı

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Cide\'de kıyıya vuran ölü yunus, belediye ekiplerince sahilden kaldırıldı
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Cide\'de kıyıya vuran ölü yunus, belediye ekiplerince sahilden kaldırıldı
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Cide'ye bağlı Kumluca Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş ölü yunus balığı bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Cide Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, ölü yunusu sahilden kaldırdı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kıyıya vuran ölü yunus balığı, belediye ekipleri tarafından sahilden kaldırıldı.

Olay, Cide ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil tahkimat çalışmalarının sürdüğü bölgede kıyıya vurmuş halde ölü yunus balığı bulundu. Yunusu fark eden vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Cide Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, ölü yunus balığını bulunduğu yerden alarak sahilden kaldırdı.

Kaynak: İHA
KumlucaGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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