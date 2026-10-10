Kumluca Ticaret Borsası\'nda Durdaş yeniden başkan seçildi, Atıcı meclis başkanı oldu

Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) meclis seçimlerinin ardından, yönetim kurulu ve diğer organ seçimleri gerçekleştirildi.

KUTBO'da 3 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından, bugün yönetim kurulu ve disiplin kurulu seçimleri yapıldı. Seçimler sonunda mevcut başkan Fatih Durdaş yeniden KUTBO yönetim kurulu başkanlığına seçilirken, meclis başkanlığı görevine Mehmet Atıcı getirildi.

İlgili kanun kapsamında, yargı gözetiminde gerçekleştirilen seçimlerde KUTBO'nun yeni dönem yönetim organları belirlendi. Yapılan seçimlerde yönetim kurulu üyeliklerine Süleyman Köksal, Aykut Çetin, Ali Avcı ve Sedat Özdilek seçildi.

Meclis başkan yardımcılığına Hamdi Karakoyunlu, katip üyeliğe ise Yasin Kansu getirildi. Hesapları inceleme komisyonu da Ahmet Kaya, Tolga Çevik ve Cihat Öngel'den oluştu.

Beşinci dönem KUTBO yönetim kurulu başkanlığına seçilen Durdaş, seçim sürecinde kendilerine destek veren üyelere ve yönetimin oluşmasında tercihte bulunan meclis üyelerine teşekkür etti.

2009'dan bu yana KUTBO yönetimi kurulu başkanlığını yürüttüklerini ifade eden Durdaş, "İlk günkü seçildiğimiz gibi hizmet anlayışını yeni dönemde de devam ettireceğiz. 16 yıldır üyelerimize, bölgemize hizmet için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de hizmet kalitemizi arttırarak hizmetlerimiz sürecek. Bizlere bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Onların bu güvenine layık olmak için çalışacağız." dedi.