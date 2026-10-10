Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3\'te puanlar paylaşıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de lider Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği deplasmanında 2-2 berabere kalarak zirveyi kaybetti. İki kez öne geçtiği mücadelede 90+3. dakikada yediği golle 2 puan bırakan Amed SF, liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Dört golün atıldığı mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı

Karşılaşmanın 25. dakikasında penaltı kazanan Amed SF, Dia Saba'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına üstün girdi.

Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı

GENÇLERBİRLİĞİ EŞİTLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıya beraberlik arayışıyla çıkan Gençlerbirliği, 54. dakikada Rafael Luis'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Amed SF ise 68. dakikada Samuel Ballet'in kaydettiği golle yeniden öne geçerek durumu 2-1 yaptı.

Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı

90+3'TE GELEN GOL MAÇIN SONUCUNU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın son anlarında beraberlik için yüklenen Gençlerbirliği, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+3. dakikada Thalisson'un attığı golle skor 2-2'ye geldi. Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Trendyol Süper LigGençlerbirliğiGalatasaraySporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cabbar aga Cabbar aga:
    balon patlattı Gençlerbirliği helal olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı 'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
60 milyonluk garaj Türkiye’de sadece 2 tane var 60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
14:50
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
14:43
Toprak Razgatlıoğlu’ndan korkutan kaza Çıkan omzunu kendi yerine oturttu
Toprak Razgatlıoğlu'ndan korkutan kaza! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu
14:25
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:43
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
13:01
İsrail’in en çok korktuğu 8 ülke İşte listede Türkiye’nin yeri
İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 15:53:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei