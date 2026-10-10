Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3\'te puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Dört golün atıldığı mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 25. dakikasında penaltı kazanan Amed SF, Dia Saba'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına üstün girdi.

GENÇLERBİRLİĞİ EŞİTLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıya beraberlik arayışıyla çıkan Gençlerbirliği, 54. dakikada Rafael Luis'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Amed SF ise 68. dakikada Samuel Ballet'in kaydettiği golle yeniden öne geçerek durumu 2-1 yaptı.

90+3'TE GELEN GOL MAÇIN SONUCUNU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın son anlarında beraberlik için yüklenen Gençlerbirliği, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+3. dakikada Thalisson'un attığı golle skor 2-2'ye geldi. Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.