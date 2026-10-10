Aziz Yıldırım\'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için 50 milyon euroyu aşan bonservis bedeli önerdiği, oyuncuya ise yıllık 8 milyon euro garanti ücret teklif ettiği belirtildi. Ancak Benfica'nın astronomik rakamlara rağmen transfere izin vermediği öne sürüldü.
Yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için önemli hamleler yapan Fenerbahçe'nin, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis'i de kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.
Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi gibi isimleri transfer eden sarı-lacivertlilerin, Yunan santrfor için de yüksek bütçeli bir girişimde bulunduğu belirtildi.
50 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF REDDEDİLDİ
Portekiz basınından Record'un haberine göre Fenerbahçe, Vangelis Pavlidis'in bonservisi için Benfica'ya 50 milyon euronun üzerinde bir teklif sundu. Ancak Portekiz temsilcisi, takımın önemli isimlerinden biri olarak gördüğü Yunan futbolcuyu bırakmak istemedi ve sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdi.
YILLIK 8 MİLYON EURO MAAŞ ÖNERDİLER
Fenerbahçe'nin yalnızca Benfica'ya değil, Pavlidis'e de dikkat çekici bir sözleşme teklifi hazırladığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin Yunan golcüye yıllık 8 milyon euro garanti ücretin yanı sıra performansa bağlı bonuslar önerdiği belirtildi. Ancak Benfica'nın oyuncuyu kadroda tutma konusundaki kararlı tutumu nedeniyle transfer gerçekleşmedi.
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