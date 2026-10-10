Aziz Yıldırım\'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı

Yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için önemli hamleler yapan Fenerbahçe'nin, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis'i de kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.

Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi gibi isimleri transfer eden sarı-lacivertlilerin, Yunan santrfor için de yüksek bütçeli bir girişimde bulunduğu belirtildi.

50 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF REDDEDİLDİ

Portekiz basınından Record'un haberine göre Fenerbahçe, Vangelis Pavlidis'in bonservisi için Benfica'ya 50 milyon euronun üzerinde bir teklif sundu. Ancak Portekiz temsilcisi, takımın önemli isimlerinden biri olarak gördüğü Yunan futbolcuyu bırakmak istemedi ve sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdi.

YILLIK 8 MİLYON EURO MAAŞ ÖNERDİLER

Fenerbahçe'nin yalnızca Benfica'ya değil, Pavlidis'e de dikkat çekici bir sözleşme teklifi hazırladığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin Yunan golcüye yıllık 8 milyon euro garanti ücretin yanı sıra performansa bağlı bonuslar önerdiği belirtildi. Ancak Benfica'nın oyuncuyu kadroda tutma konusundaki kararlı tutumu nedeniyle transfer gerçekleşmedi.