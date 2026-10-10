Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye\'nin tecrübesine ihtiyacımız var

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın sahadaki yansımaları netleşmeye başladı. İttifakın kurumsal yapısının tamamlandığını ve sahada fiili adımlar atıldığını belirten Suudi Analist Dr. Ahmed eş-Şehri, "Türkiye'nin insansız hava araçları tecrübesine ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad başta olmak üzere çeşitli bölgelere yönelik balistik füze ve İHA saldırıları devam ederken, bölgede kritik bir savunma iş birliği adımı devreye girdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ağustos ayında imzalanan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması ve 5 Ekim'de Riyad'da gerçekleştirilen toplantının ardından ittifakın uygulama aşamaları şekillendi. Süreci bir televizyon programında değerlendiren Siyasi Analist ve Stratejist Dr. Ahmed eş-Şehri, üç ülkenin oluşturduğu yapının kurumsal aşamayı geride bıraktığını ve ileri bir boyuta taşındığını kaydetti.

FİDAN: TÜRKİYE BAŞKA ÜLKEYE SALDIRI YAPMAYACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Ortak Savunma için Mekke Anlaşması'nın bir savunma paktı olduğuna dikkat çekerek, "Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Türkiye, başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

ANLAŞMA İÇ HUKUK SİSTEMLERİNE ENTEGRE EDİLECEK

İttifakın hukuki altyapısına değinen Dr. Ahmed eş-Şehri, üye ülkelerin kendi iç mevzuatları çerçevesinde hareket ettiğini vurguladı. Yurt dışına asker gönderilmesine yönelik düzenlemelerin dikkate alındığını belirten eş-Şehri, Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde bu süreçler için parlamentonun onayının gerektiğini ve tüm bu hususların hesaba katıldığını ifade etti.

"SAHADA FİİLİ FAALİYETLER BAŞLADI"

İki ay gibi kısa bir sürede hızlı bir ilerleme katedildiğini belirten eş-Şehri, ittifakın genel sekreterinin atandığını ve merkezinin kurulduğunu aktardı. Riyad'daki son toplantıda Suudi Arabistan'ın güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda sahada fiili faaliyetler yürütme aşamasına geçildiğini söyleyen eş-Şehri; sürecin sadece askeri birliklerden ibaret olmadığını, istihbarat, mühimmat paylaşımı, lojistik, siber güvenlik, teknoloji transferi ve medya desteğini de kapsadığını bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN İHA TECRÜBESİ KRİTİK ROL OYNUYOR"

İnsansız hava araçlarının modern savaşlardaki belirleyici gücüne vurgu yapan Dr. eş-Şehri, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısına dikkat çekerek şunları kaydetti: "İnsansız hava araçları bugün bütün savaşlarda önemli bir unsur haline geldi. Hatta savaşın seyrini değiştiren unsurun çoğu zaman bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bile insansız hava araçları belirleyici bir fark yaratıyor. Bu nedenle Türkiye'nin tecrübesini Suudi Arabistan'a aktarmasına ihtiyacımız var."

GENELKURMAY BAŞKANLARI ARASINDA DOĞRUDAN İLETİŞİM

Bürokratik engellerin bu ittifak sayesinde aşılacağını belirten eş-Şehri, savunma bakanlıklarının bilgiyi daha serbest paylaşacağını ve üç ülkenin genelkurmay başkanları arasında doğrudan iletişim kanallarının kurulacağını ifade etti. Eş-Şehri, yapının bir saldırı değil, tehditlere karşı ortak bir savunma mekanizması olduğunu yineledi.