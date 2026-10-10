Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı - Son Dakika
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Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı

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Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
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Dört dönem bakanlık, bir dönem başbakan yardımcılığı ve 20 yıl milletvekilliği yapan 99 yaşındaki Ali Naili Erdem, kilosunun 500 lira olduğunu öğrendiği bamyayı pahalı bularak almaktan vazgeçti.

Türk siyasetinin kıdemli isimlerinden, 4 dönem bakanlık ve bir dönem başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan 99 yaşındaki Ali Naili Erdem’in yaşadığı diyalog dikkat çekti. Nefes gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, eski siyasetçi Ali Naili Erdem ile yaptığı telefon görüşmesini ve tanık olduğu olayı köşesine taşıdı.

"KİLOSU 500 LİRA, KALSIN BİZ YİYEMEYİZ"

Bayraktaroğlu’nun aktardığına göre, emekli maaşıyla geçinen Ali Naili Erdem apartman görevlisine “Git sor bakalım bamya var mı? Kilosu kaç para?” talimatını verdi. Görevlinin kısa süre sonra dönerek bamyanın kilosunun 500 lira olduğunu söylemesi üzerine 99 yaşındaki eski bakan fiyatı yüksek buldu. Erdem, “Kalsın çocuğum, biz yiyemeyiz” diyerek bamya almaktan vazgeçti.

"BİR KİLO BAMYA HESABI YAPAN DEVLET İNSANI"

Eski bakanın yaşadığı durumu siyaset dünyasındaki servet ve zihniyet değişimleri üzerinden değerlendiren Bayraktaroğlu, uzun yıllar devlete hizmet etmiş bir ismin bugün yapmak zorunda kaldığı bütçe hesabına vurgu yaptı. Dört kez bakanlık, bir kez başbakan yardımcılığı, 20 yıl milletvekilliği ve serbest avukatlık yapan Erdem’in dürüst ve mütevazı yaşam tarzı dikkat çekti.

PolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    aldıkları maaş astronomik bunu habere konu etmeseydi daha iyi olurdu millete asgari ücrete makum edip kendilerine aralarında anlaşıp çuvallar dolusu aylık bağlatanlar milletle dalga geçiyorlar 20 0 Yanıtla
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Hanimlara hakaret eden Barbaros sen eger muslumansan, hemen özür dilersin... özrünü hemen kabul edecegim...bekliyorum... 1 0
  • M M:
    Alamadı değil kendi almamış pahalı bulmus 15 / 20 emeklinin maaşını adam tekbaşına alıyor. SONDAKİKA haber sende milletin aklıyla oynama adamgibi haber yap! 14 0 Yanıtla
  • alperenlive alperenlive:
    Bamya almaya gönderdiğin adamın seni kazıklamaya çalışmış amca, bamyanın kilosu 200 lira üstüne cebine atacakmış olmamış 5 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Dayı sen bamyayı nereden alıyorsun gel ben sana 180 den 100 kg alayım siyaset yapmayalım dürüst olalım yaşını başını almış adamsın. 5 0 Yanıtla
  • ömer ellialtı ömer ellialtı:
    söyleyecek bir şey yok, sadece zamanımızın siyasetçileri okusa utanırmı, gerçi utanmadıklarını söylemişlerdi. 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı - Son Dakika
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