Cumhuriyet\'in 103. yılı Antalya Kumluca\'da öğretmen konseriyle kutlandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla öğretmenler tarafından konser düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Cumhuriyet bizim, sahne öğretmenlerin" adlı konserde öğretmenler sahne aldı.

Eğitimciler, seslendirdikleri eserlerle izleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı. Cumhuriyet coşkusunun müzikle buluştuğu programda, bayram sevinci katılımcılarla paylaşıldı.

Konseri, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar izledi.

Öğretmenlerin sahne aldığı konser, izleyicilerden beğeni toplarken Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında eğitim ve sanatın önemine de dikkat çekti.