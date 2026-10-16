Kumluca'da muhtarlar Kızılay'ın kan bağışına 200 ünite için destek oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumluca'da muhtarlar Kızılay'ın kan bağışına 200 ünite için destek oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kumluca\'da muhtarlar Kızılay\'ın kan bağışına 200 ünite için destek oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde mahalle muhtarları, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mobil araçta bağışta bulunan Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Songur, 41 mahalleyle iki haftadır süren kampanyada 200 ünite kan hedeflediklerini söyledi.

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Kumluca ilçesinde mahalle muhtarları, Türk Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kumluca Muhtarlar Derneği Başkanlığınca organize edilen etkinlik kapsamında muhtarlar, Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan mobil kan bağışı aracında kan bağışında bulundu.

Kumluca Muhtarlar Derneği Başkanı ve Eskicami Mahallesi Muhtarı İbrahim Songur, ilçede iki haftadır devam eden kampanyaya destek olmak istediklerini söyledi.

İlçede 41 mahalle bulunduğunu belirten Songur, mahalle sakinlerini de kan bağışına teşvik ederek 200 ünite kan bağışına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Songur, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ramazan Nacakçı da kan bağışının ihtiyaç sahipleri için önemine dikkati çekerek, "Bir ünite kan, üç can. Kumluca muhtarları olarak herkesi kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet MeydanıKızılayKumlucaAntalyaSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:59
Dembele’nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
15:52
İstanbul için 2. alarm Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın
İstanbul için 2. alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 16:14:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Kumluca'da muhtarlar Kızılay'ın kan bağışına 200 ünite için destek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei