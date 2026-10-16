Mesleği artık bu oldu: Göbeğini şişirdikçe milyonlar kazanıyor - Son Dakika
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Mesleği artık bu oldu: Göbeğini şişirdikçe milyonlar kazanıyor

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Mesleği artık bu oldu: Göbeğini şişirdikçe milyonlar kazanıyor
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Devasa porsiyonlarda yemek tükettiği videolarıyla tanınan Erik Lamkin, sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Tek oturuşta binlerce kalorilik yemekler yiyen, ardından şişen göbeğini takipçilerine gösteren ve bir yandan da spor yapan fenomen, bu içerikler sayesinde milyonlarca dolar kazanıyor.

Sosyal medya platformlarında birbirinden farklı içeriklerle para kazanan fenomenlere bir yenisi daha eklendi. YouTube'da aşırı miktarda yemek tükettiği videolarıyla tanınan Erik Lamkin, sıra dışı yayınlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Büyük porsiyonlarda yemek yiyen ve sonrasında karnının aldığı şekli gösteren fenomenin, bu içerikleri kazanç kapısına dönüştürdüğü iddia edildi.

Mesleği artık bu oldu: Göbeğini şişirdikçe milyonlar kazanıyor

TEK OTURUŞTA BİNLERCE KALORİ TÜKETİYOR

25 yaşında olduğu belirtilen Erik Lamkin, yemek videolarında oldukça büyük porsiyonlar tüketmesiyle tanınıyor. Fenomenin bazı öğünlerde 20 ila 30 bin kaloriye ulaşan miktarlarda yemek yediği öne sürülüyor. Lamkin, yemeklerden sonra şişen karnını da kameraya göstererek içeriklerini takipçileriyle paylaşıyor. Sıra dışı yemek videolarıyla dikkat çeken Lamkin'in, bu içerik formatını düzenli bir gelir kaynağına dönüştürdüğü belirtiliyor.

Mesleği artık bu oldu: Göbeğini şişirdikçe milyonlar kazanıyor

GÖBEĞİNİ GÖSTEREREK SERVET KAZANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Lamkin'in YouTube reklam gelirleri, sponsorluk anlaşmaları ve özel içerik platformları üzerinden kazanç elde ettiği ifade ediliyor. Fenomenin bu yayınlar sayesinde milyonlarca dolarlık servete ulaştığı iddia edilse de toplam kazancına ilişkin doğrulanmış bir rakam bulunmuyor.

Mesleği artık bu oldu: Göbeğini şişirdikçe milyonlar kazanıyor

LÜKS YAŞAM SÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Sosyal medyadaki sıra dışı içerikleriyle adından söz ettiren Lamkin'in kazancını gayrimenkul ve lüks otomobillere yatırdığı da iddialar arasında yer alıyor. Ancak fenomenin sahip olduğu mal varlığına, sponsorluk gelirlerine ve servetinin büyüklüğüne ilişkin somut veriler paylaşılmış değil.

UZMANLAR AŞIRI YEMEK TÜKETİMİNE KARŞI UYARIYOR

Aşırı miktarda yemek tüketmek, özellikle kısa sürede çok yüksek kalori alınması durumunda ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Bu tür içeriklerin izlenme amacıyla taklit edilmemesi önem taşıyor.

Yemek TarifiAuto OlaysızSporSon Dakika

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