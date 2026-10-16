Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar! Biri beraat etti, biri müebbet yedi

İstanbul’da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 10 sanıklı davada karar duruşması görüldü. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatine, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU BERAAT ETTİ

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Ekim’de görülen karar duruşmasında, iddianamede “kasten öldürmeye azmettirme” ve “suçu bildirmeme” suçlarından yargılanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu beraat etti.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NA MÜEBBET

Olayın ardından tutuklanan Kalaycıoğlu, yaklaşık 7 aydır cezaevinde bulunuyordu. Mahkeme, “kasten öldürme” suçundan yargılanan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.

BARIŞMA GİRİŞİMİ KANLI BİTTİ

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye’de Sıddık Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, Canbay & Wolker grubunun üyesi rapçi Vahap Canbay, yaklaşık 20 gün önce bir televizyon yarışmasında ayrıldığı eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi. Canbay, bunun için arkadaşı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım istedi. Kalaycıoğlu’nun bulunduğu müzik stüdyosuna giden grup ile karşı taraf arasında park halindeki bir araçta tartışma çıktı.

ARAÇTAN İNİP ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından bölgeye gelen 2 aracın birinden inen bir kişi, Canbay ve arkadaşlarının bulunduğu araca ateş açtı. Ağır yaralanan Kundakçı kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından aralarında Kalaycıoğlu ve Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 sanık hakkında iddianame hazırladı.

İDDİANAMEDE “PLANLI SALDIRI” İHTİMALİ

İddianamede, bilirkişi incelemesindeki güvenlik kamerası görüntülerine göre maktulün aracının yanına yanaşan 2 araçtan birinden Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun inerek bir el ateş ettiği ileri sürüldü. Görüntülere göre Kadayıfçıoğlu saat 22.57.41'de araçtan indi, yaklaşık 3 saniye sonra da silah sesi duyuldu. Sanıklar arasında olay öncesinde ve sonrasında telefon görüşmeleri bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede, saldırının anlık değil planlı olabileceği değerlendirildi. İddianamede Kadayıfçıoğlu ile birlikte, öldürmeye azmettirdikleri öne sürülen Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu için de müebbet hapis istenmişti.

SAVCI TAHLİYESİNİ İSTEMİŞTİ

Savcı, 6 Ekim’de açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında, Aleyna Kalaycıoğlu’nun “kasten öldürmeye azmettirme” suçunu işlediğine ilişkin kesin delil bulunmadığını belirtti. Savcı, telefon görüşmelerinde ve iletişim trafiğinde öldürme kastına yönelik açık bir talimat bulunmadığını ifade etti. Mütalaada Kalaycıoğlu için “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ve adli kontrol şartıyla tahliye talep edildi. Kadayıfçıoğlu için “kasten öldürme” suçundan müebbet ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefetten 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istendi. Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan için beraat talep edildi. Tutuklu sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran’ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesi istendi.

“TEK DERDİM KÖPEĞİMİ ALMAKTI”

Önceki duruşmada savunma yapan Aleyna Kalaycıoğlu, yaklaşık 7 aydır cezaevinde olduğunu, sevdiği birini kaybetmekle suçlandığını ve yaşananları öngöremeyeceğini söyledi. Kalaycıoğlu, olay günü tek derdinin köpeğini almak olduğunu ifade etti. Alaattin Kadayıfçıoğlu ise silahı karşı tarafı caydırmak için çektiğini ve öldürme kastı bulunmadığını savundu.

ANNESİ TAHLİYE İSTEMEDİ

Kundakçı’nın annesi Ülker Kundakçı da önceki duruşmada sanıkların tahliye edilmemesini talep etmiş, Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti.