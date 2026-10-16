Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi - Son Dakika
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Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi

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Muhammed Salah\'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın Türkiye'ye transferi, Kahire'de yaşayan moda tasarımcısı ablası Rabab Salah'ın da hayatını değiştirdi. Türk müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği giyim markasına sipariş yağarken Trabzonlu girişimcilerin mağaza açma ve ortaklık tekliflerinde bulunduğu öğrenildi.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın bordo-mavili formayı giymesi, futbol sahalarının dışında da dikkat çeken gelişmeleri beraberinde getirdi. Mısırlı futbolcunun Kahire'de yaşayan moda tasarımcısı ablası Rabab Salah, Türkiye'den gelen yoğun ilgiyle karşılaştı. Trabzonsporlu taraftarların Salah ailesine gösterdiği sevgi, Rabab Salah'ın giyim markasına da yansıdı.

Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi

TÜRKİYE'DEN SİPARİŞ YAĞIYOR

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; kendi adını taşıyan RS - RABAB SALAH markasıyla moda sektöründe faaliyet gösteren Rabab Salah'ın Türk müşterilerinin sayısı, kardeşinin Trabzonspor'a transferinin ardından önemli ölçüde arttı.

Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi

Özellikle Trabzonsporlu taraftarların markaya gösterdiği ilgi nedeniyle internet sitesi üzerinden Türkiye'den gelen siparişlerde büyük artış yaşandığı belirtildi. Kahire'de çalışmalarını sürdüren Rabab Salah'ın artan talepleri karşılamakta zorlandığı öne sürüldü.

Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi

TRABZONLU YATIRIMCILARDAN TEKLİF ÜSTÜNE TEKLİF

Türk müşterilerin yoğun ilgisi, Rabab Salah'ın markasına yönelik yatırım tekliflerini de beraberinde getirdi. Trabzon'daki bazı girişimcilerin Mısırlı tasarımcıya Türkiye'de mağaza açması için teklif götürdüğü, bazı yatırımcıların ise ortaklık kurmak istediği aktarıldı.

Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Rabab Salah'ın kendisine ulaşan mağaza açma ve ortaklık tekliflerini değerlendirdiği belirtildi. Henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmazken Mısırlı tasarımcının Türkiye pazarına girip girmeyeceği merak konusu oldu.

Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed SalahTrabzonsporMısırlıTürkiyeKahireGiyimModaSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Benim O Benim O:
    Allah birisine yürü ya kulum derse Türkiyede sosyal medyaya düşer. 3 0 Yanıtla
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Benim, güldürdün...adama tapmadiklari kaldi, Trabzona yakismadi. 2 0
  • Alper Can Alper Can:
    Tapiyorlar resmen sonra bize putcu derler 1 1 Yanıtla
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