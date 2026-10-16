Eyüpsultan'da park halindeki araçta yangın: Araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyüpsultan'da park halindeki araçta yangın: Araç kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan\'da park halindeki araçta yangın: Araç kullanılamaz hale geldi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan 5. Levent'te Alibeyköy Cep Otogarı önünde saat 13.00 sıralarında park halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Eyüpsultan'da park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

PARK HALİNDEYKEN YANDI

Olay, saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan Alibeyköy Cep Otogarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede park halinde duran araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ALEVLER KISA SÜREDE ARACI SARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek tüm aracı saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla tamamen söndürüldü.

Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuEyüpsultanİstanbulOtomobil3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Sel felaketinin ardından İstanbul’un barajlarında tablo değişti 2 günde 10 puan Sel felaketinin ardından İstanbul'un barajlarında tablo değişti! 2 günde 10 puan
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi
16:16
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok
Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:59
Dembele’nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
15:52
İstanbul için 2. alarm Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın
İstanbul için 2. alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 16:24:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da park halindeki araçta yangın: Araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei