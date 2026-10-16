Eyüpsultan\'da park halindeki araçta yangın: Araç kullanılamaz hale geldi

İstanbul Eyüpsultan'da park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

PARK HALİNDEYKEN YANDI

Olay, saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan Alibeyköy Cep Otogarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede park halinde duran araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ALEVLER KISA SÜREDE ARACI SARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek tüm aracı saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla tamamen söndürüldü.

Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.