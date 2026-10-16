5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı - Son Dakika
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5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı

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Tokat’ta binlerce kişinin mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleriyle hastanelere başvurmasının ardından, kedi ve köpeklerde de benzer belirtiler görüldüğü bildirildi. Veteriner hekimler hayvan sahiplerine uyarıda bulunurken, uzmanlar benzer belirtilerin tek başına norovirüs tanısı anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Tokat’ta 5 bine yakın kişinin mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurmasının ardından, evcil hayvanlarda da benzer şikâyetler gündeme geldi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ankara’dan gelen Sağlık Bakanlığı halk sağlığı ekiplerinin incelemeleri sonucunda vatandaşların rahatsızlanmasına norovirüsün neden olduğunun belirlendiğini söyledi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, insanlardaki vakaların görüldüğü dönemde kedi ve köpeklerde de ishal ve kusma şikâyetleriyle veteriner kliniklerine başvurular olduğunu belirtti. Kentteki veteriner klinikleriyle iletişime geçerek durumu değerlendirdiklerini ifade eden Karyağdı, "15’in üzerindeki veteriner kliniğimizde, insanlardaki belirtilere benzeyen ishal ve kusmayla seyreden vakalar görülmeye başladı. Kliniklerimizi bu konuda uyardık. Vatandaşlarımızın da kedi ve köpeklerinde bu tür belirtiler gördüklerinde mutlaka veteriner hekime başvurmalarını istiyoruz" dedi.

5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı

İnsan ve hayvan sağlığının birlikte ele alınmasının önemine değinen Karyağdı, insanlardan hayvanlara bulaş ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. Karyağdı, "İnsan vakalarının başladığı dönemle aynı dönemde kedi ve köpeklerde de benzer belirtilerle karşılaştık. Bu durum, tek sağlık yaklaşımının önemini bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.

"TEMEL BULAŞ İNSANLAR ARASINDA GERÇEKLEŞİYOR"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Çaçan ise hayvanlarda tanımlanan norovirüsler ile insanlarda hastalığa neden olan norovirüsler arasında genetik farklılıklar bulunduğunu söyledi. Norovirüslerin yalnızca insanlarda bulunmadığını belirten Çaçan, "Başta sığır, domuz ve köpek gibi bazı hayvan türlerinde norovirüsler tanımlanmış durumda. Ancak hayvanlarda bulunan norovirüsler ile insanlarda hastalığa neden olan norovirüsler arasında genetik açıdan farklılıklar bulunuyor. Günümüzde insanlarda görülen norovirüs salgınlarının temel bulaşma döngüsü insanlar arasında gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı

Hayvanlardan insanlara norovirüs bulaşının yaygın ve kesin olarak ortaya konulmuş bir bulaşma yolu olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Çaçan, "Her norovirüs enfeksiyonunun hayvanlarla ilişkili olduğunu düşünmek doğru değil. Hayvanlarda bulunan bazı virüslerin bulaşma potansiyeli, bilimsel araştırmaların devam ettiği konulardan biri" dedi. 

5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
Kaynak: İHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Bu tür virüs salgınlarına karşı bir birim oluşturmak lazım. Ziraa İsrail günümüzde her yol dan saldırıyor. Bu da sinsice bir virüs saldırısı olabilir. 1 0 Yanıtla
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