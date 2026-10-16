Messi'nin 3 gizli raporu ortaya çıktı! Birinde yazanlar inanılmaz - Son Dakika
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Messi'nin 3 gizli raporu ortaya çıktı! Birinde yazanlar inanılmaz

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Messi\'nin 3 gizli raporu ortaya çıktı! Birinde yazanlar inanılmaz
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Barcelona'nın Lionel Messi'yi henüz çocuk yaşta keşfettiği dönemde hazırladığı üç gözlemci raporu ortaya çıktı. Arjantinli yıldızın yeteneği konusunda hemfikir olan gözlemciler, fiziksel özellikleri nedeniyle transfer konusunda farklı görüşler bildirdi. Bir gözlemci Messi'nin alınmaması gerektiğini savunurken bir diğeri onu Maradona'ya benzetti.

Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer edilmeden önce nasıl değerlendirildiğini gösteren üç gözlemci raporu gün yüzüne çıktı. France Football'dan Florent Torchut'un paylaştığı raporlar, Arjantinli futbolcunun henüz çocuk yaşta bile olağanüstü yeteneğiyle dikkat çektiğini ancak fiziksel özelliklerinin kulüp içinde soru işaretleri yarattığını ortaya koydu.

Messi'nin 3 gizli raporu ortaya çıktı! Birinde yazanlar inanılmaz

İLK RAPOR: HARİKA BİR OYUNCU

Barcelona gözlemcilerinin hazırladığı ilk raporda Messi'nin teknik kapasitesi, oyun zekası ve bire bir mücadelelerdeki başarısı öne çıkarıldı. Genç futbolcunun takım arkadaşlarından belirgin şekilde ayrıldığı belirtilen raporda, oyun görüşü, çevikliği, dripling yeteneği ve pas kalitesi övgüyle değerlendirildi.

Messi'nin 3 gizli raporu ortaya çıktı! Birinde yazanlar inanılmaz

Messi'nin güçlü şutlar çekebildiği ve bire bir pozisyonlarda oldukça etkili olduğu vurgulanırken kısa boyu nedeniyle hava toplarında zorlandığına dikkat çekildi. Gözlemci, rakiplerinin fiziksel açıdan Messi'ye üstünlük kurabildiğini belirtmesine rağmen değerlendirmesini "Harika oyuncu" ifadesiyle tamamladı.

Messi'nin 3 gizli raporu ortaya çıktı! Birinde yazanlar inanılmaz

İKİNCİ RAPOR: TRANSFER EDİLMEMELİ

Ortaya çıkan ikinci raporda ise Messi'nin teknik yeteneği kabul edilmesine rağmen fiziksel gelişimiyle ilgili ciddi endişeler dile getirildi. O dönem yaklaşık 1,42 metre boyunda olduğu belirtilen Arjantinli futbolcunun, kendi yaş grubunda mücadele edebilmek için bile fiziksel açıdan çok küçük olduğu savunuldu. Messi'nin sonraki yıl büyüse bile yaklaşık 1,50 metre boyunda kalabileceğini öngören gözlemci, bu şartlarda rekabet etmesinin oldukça zor olacağını ifade etti. Raporda, Messi'nin transfer edilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirilirken gelişiminin birkaç yıl daha takip edilebileceği belirtildi.

Messi'nin 3 gizli raporu ortaya çıktı! Birinde yazanlar inanılmaz

ÜÇÜNCÜ RAPOR: O BİR MARADONA

Üçüncü gözlemci ise Messi'nin potansiyeline ilişkin çok daha iyimser bir değerlendirme yaptı. Genç futbolcuyu Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Maradona'ya benzeten gözlemci, raporunda şu ifadeleri kullandı:

"Aradaki farklar saklı kalmak kaydıyla, o bir Maradona (yaşça küçük hali). Ben onu transfer ederdim, çok daha ileri gidebilecek bir potansiyele sahip. Gelişimini zamanla göreceğiz."

BARCELONA'NIN TARİHİNİ DEĞİŞTİREN KARAR

Fiziksel gelişimiyle ilgili endişelere rağmen Barcelona, Lionel Messi'yi kadrosuna kattı. Arjantinli yıldız, yıllar içinde kulüp tarihinin en önemli futbolcularından biri haline geldi. Barcelona formasıyla 778 resmi karşılaşmada 672 gol atan Messi, İspanyol ekibinde 10 La Liga ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Yıllar sonra ortaya çıkan raporlar ise Messi'nin henüz kariyerinin başında bile gözlemciler arasında nasıl farklı değerlendirmelere neden olduğunu gösterdi.

Lionel MessiÇocukSporSon Dakika

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