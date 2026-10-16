İstanbul için 2. alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın - Son Dakika
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İstanbul için 2. alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın

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Sel felaketinin etkilerinin sürdüğü İstanbul için AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarılar geldi. Cumartesi günü özellikle Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan'da yağışların şiddetlenmesi beklenirken, Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, toprağın suya doyması nedeniyle sel ve heyelan riskinin devam ettiğini belirtti. Macit, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için yeni ve kritik bir uyarı yaptı.

HEM SOĞUK HEM YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altına girdiği kaydedildi.

YARIN ŞİDDETLENECEK

Kentte salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanak nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ile 278 kilogram arasında yağış düştüğü belirtilen açıklamada, yağışların gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde hafif şekilde etkili olduğu aktarıldı.

İstanbul için 2. alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın

5 İLÇE RİSK ALTINDA

Gün boyunca ise il genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olabileceğinin öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, yağışların yarın Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüp başta olmak üzere kent genelinde şiddetleneceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, İBB ekiplerinin şehirde yağış nedeniyle mahsur kalan 622 kişiyi kurtararak tahliye ettiği, halihazırda kentte Şile Teke-Darlık Yolu ile Şile Geredeli Mahallesi Geredeli Caddesi dışındaki bütün yolların trafiğe açık olduğu belirtildi.

İstanbul için 2. alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın

BU SAATTEN SONRA DİKKAT

Meteoroloji'nin güncellenen yeni haritasında kuvvetli yağışların bugün saat 18.00'den itibaren başlayacağı ve gece saatlerinden itibaren kuvvetleneceği görüldü.

Yarın da gün içinde yağışların çok kuvvetli olacağı bildirildi. 

"RİSK DEVAM EDİYOR. ÇÜNKÜ TOPRAK DOYGUNLUĞA ULAŞTI"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit de yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Macit, İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli, kentin kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini söyledi.

Kentte dün etkili olan yağışların ardından yeniden aynı miktarda yağış beklenip beklenmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Macit, "Miktar olarak o kadar olmasa da yine riskimiz devam ediyor. Çünkü toprak doygunluğa ulaştı. Dolayısıyla cumartesi günü kuvvetli yağışa karşı gece saatlerine kadar İstanbulluları uyaralım." ifadelerini kullandı.

İstanbul için 2. alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın

PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ YİTİRECEK

Macit, İstanbul'da yağışların pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini yitireceğini belirtti.

Vatandaşların sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli olmalarını isteyen Macit, özellikle İstanbul'da cumartesi günü zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

KOCAELİ, SAKARYA, YALOVA VE BURSA'DA YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yurdun özellikle batı ve kuzeydoğu kesimlerinde yağışların devam ettiğini aktaran Macit, yağışların cumartesi ve pazar günleri ülke genelinde sürmesini beklediklerini bildirdi.

Abdullah Macit, cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların kuvvetli olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumartesi özellikle Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yağışlar şiddetli olacak yer yer. Sel, su baskınına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istiyoruz. Pazar günü de Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağını tahmin ediyoruz."

ANKARA'DA KUVVETLİ, İZMİR'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Ankara ve İzmir'deki yağış beklentisine de değinen Macit, "Ankara'da da cuma günü özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağışlar başlıyor. Cumartesi de yer yer kuvvetli yağışlar devam ediyor. Sel, su baskınına karşı Ankaralıları da uyaralım. Ankara'da da hafta başından itibaren yağış beklemiyoruz." diye konuştu.

Macit, İzmir'de yalnızca cumartesi günü yağış beklendiğini, yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde kendini göstereceğini ancak kuvvetli olmayacağını ifade etti.

BATI KARADENİZ VE BATI AKDENİZ'DE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar beklendiğine de işaret eden Abdullah Macit, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in özellikle kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli, Batı Karadeniz'de ise kuzeyli yönlerden yer yer fırtınaya varan rüzgarların etkili olacağını belirtti.

Macit, "Bu konuda özellikle Batı Karadeniz'deki ve Batı Akdeniz'deki denizcilerimizi uyaralım, kuvvetli fırtına bekliyoruz, bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığına ilişkin de açıklamada bulunan Macit, "Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de mevsim normallerinin, özellikle batı kesimlerinde altında bekliyoruz. Doğu kesimlerde de mevsim normalleri civarında seyredecek." bilgisini verdi.

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    Yorumlar (2)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Deprem olur üç beş gün sonra tekrar bekleniyor diye yorumlar yapılır. İri taneli dolu yağar hasar olur yine üç beş gün sonra dolu bekleniyor diye araçlar kapalı otoparklara AVM otoparklarına akın eder. Sağanak yağar yine üç beş içinde bekleniyor muhabbetleri başladı. Her şey Allah tan gelir. 0 0 Yanıtla
  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    Yağmur berekettir, çarpık kentleşme ve rant felakettir. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul için 2. alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın - Son Dakika
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