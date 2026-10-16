Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı - Son Dakika
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Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı

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Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı
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Hindistan'da sol göz kapağındaki şişlik şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki çocuğun göz çukurundan cerrahi operasyonla tam gelişmiş bir köpek dişi çıkarıldı; tıp literatürüne giren vakaya "ektopik diş" tanısı konuldu.

Hindistan'ın Madurai kentinde sol üst göz kapağındaki ağrısız şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran 16 yaşındaki bir çocuğun göz çukurunda tam gelişmiş bir köpek dişi tespit edildi. Aravind Göz Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir cerrahi operasyonla çıkarılan dişin, literatürde göz çukurunun üst bölümünde görülen ilk ve tek vaka olduğu açıklandı.

GÖZ KAPAĞINDAKİ ŞİŞLİK DİŞ ÇIKTI

Hastaneye başvurmadan yaklaşık bir ay önce göz kapağında ağrısız bir şişlik fark eden genç hastanın yapılan ilk muayenesinde sert ve beyaz renkli iki çıkıntı görüldü. Çekilen Bilgisayarlı Tomografi (BT) taramasında, bu çıkıntıların bir köpek dişine ait olduğu ve dişin taç ile kök yapısının doğrudan göz çukuru kemiğinden geliştiği belirlendi.

Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı

LİTERATÜRDEKİ İLK "EKTOPİK DİŞ" VAKASI

Cerrahi müdahaleyle çıkarılan yapının saç, kemik ve diş dokusu içerebilen "teratom" türü bir tümör parçası olmadığı anlaşıldı. Dişin bulunması gereken yerin dışında gelişmesiyle tanımlanan "ektopik diş" tanısı konulan vakaya ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Meghana Tanwar, "Bildiğimiz kadarıyla bu, göz çukurunun üst bölümünde bildirilen ilk ve tek ektopik diş vakası" ifadelerini kullandı.

Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı

Genellikle elmacık kemiğinin arkasındaki maksiller sinüste görülen bu gelişimsel bozukluğun tekrarlama ihtimalinin son derece düşük olduğu ve hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

HindistanDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • cengizkivrak9 cengizkivrak9:
    he sık sık gelir 0 0 Yanıtla
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