Arda Turan\'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, takımının AEK karşısında 3-1 galip geldiği karşılaşmada bu kez saha kenarındaki tepkileriyle dikkat çekti. Genç teknik adamın bir futbolcusuna sinirlendiği anlara ait görüntüler paylaşılırken futbolseverlerin yaptığı Fatih Terim benzetmesi öne çıktı.

AYAKKABISINI BAĞLAYAN FUTBOLCUSUNA SİNİRLENDİ

Karşılaşmada skor 1-1 devam ederken Shakhtar Donetskli bir futbolcunun ayakkabısını bağlaması Arda Turan'ı sinirlendirdi. Oyuncusuna doğru bağıran ve el kol hareketleriyle tepkisini gösteren Turan'ın o anları kameralara yansıdı. Genç teknik adamın yüz ifadeleri ve saha kenarındaki tavırları, uzun yıllar birlikte çalıştığı Fatih Terim'i hatırlattı.

"FATİH HOCA'NIN OĞLU OLSA ANCA BU KADAR OLUR"

Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda futbolsever, Arda Turan'ın sinirlendiği anlardaki mimiklerini ve hareketlerini Fatih Terim'e benzetti. Özellikle " Fatih Hoca'nın oğlu olsa anca bu kadar olur, sinir, stres, mimik bile aynısı" yorumu dikkat çekti. Galatasaray'da futbolculuk yaptığı dönemde Fatih Terim'le çalışan Arda Turan'ın saha kenarındaki tavırlarının eski hocasına benzemesi, futbolseverlerin ilgisini çekti.

MAÇI 3-1 KAZANDI

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, AEK karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. Karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan genç teknik adam, maç sırasında oyuncusuna gösterdiği sert tepkiyle de konuşuldu.