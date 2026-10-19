Bartın\'ın yüksek kesimlerinde yılın ilk karı Ardıç Yaylası\'nda 10 santimetreye ulaştı

Bartın'ın yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı etkili oldu. Uluyayla, Ardıç Yaylası ve Gezen Yaylası beyaz örtüyle kaplanırken, yaklaşık 1500 metre rakımlı Ardıç Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Uluyayla ile Kumluca beldesindeki Ardıç Yaylası ve Gezen Yaylası'nda yılın ilk kar yağışı görüldü. Ardıç Yaylası'nda özellikle Kurt Girişi olarak bilinen mevki, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yaylalar beyaza büründü

Bartın'ın en yüksek yaylaları arasında yer alan, yaklaşık 1500 metre rakımlı Ardıç Yaylası'nda kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı gözlemlendi.

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan yaylalara gelen vatandaşlar, araçlarıyla bölgeyi ziyaret ederek kar manzarasını fotoğraf ve videolarla görüntüledi.