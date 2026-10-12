Kumluca'da Üleşik Deresi sel sularını denizle buluşturacak, 750 metre kanal yapıldı - Son Dakika
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Kumluca'da Üleşik Deresi sel sularını denizle buluşturacak, 750 metre kanal yapıldı

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Kumluca\'da Üleşik Deresi sel sularını denizle buluşturacak, 750 metre kanal yapıldı
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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Üleşik Deresi Projesi'nde 750 metre kanal ve iki köprü tamamlanarak işin yüzde 20'lik bölümü bitirildi. Projenin bu kısmına 130 milyon lira harcandı, toplam 400 milyon liraya mal olacak çalışmaların yaklaşık 1 yılda bitmesi planlanıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde, dağlardan gelecek sel sularını denizle buluşturan Üleşik Deresi Projesi'nin, yüzde 20'lik kısmı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 750 metre kanal yapıldı. Kanal üzerine iki ayrı köprü yapıldı.

Proje kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında 5 bin 500 metre kenarı taş duvardan oluşan kanal açılacak ve kanal üzerine 18 adet köprü yapılacak. Toplamda 400 milyon liraya mal olacak projenin yüzde 20'lik kısmına 130 milyon lira para harcandı. Kumluca'da dağlardan gelen sel sularını Kasapçayırı, Karşıyaka ve Kum mahallelerinden geçerek denizle buluşturan Üleşik Deresi her yıl taşkınlara neden oluyor ve örtü altı üretimde milyonlarca liralık maddi kayba sebep oluyordu. Beykonak Mahallesi sahilindeki mendirek aracılığıyla sel sularını denizle buluşturacak Üleşik deresi projesi yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, "İlçemiz sınırları içinden geçerek denize dökülen Üleşik Deresi deniz ile buluşmuyor. Sel suları seraların arasına dağılıyordu. Deniz ile buluşamayan sel suları geçtiğimiz yıllarda örtü altı tarıma büyük zarar veriyordu. Çiftçilerimiz bu yüzden mağduriyetler yaşıyordu. Artık DSİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde Üleşik Deresi deniz ile buluşuyor. Bundan sonra sel suları seralara zarar vermeyecek. Kasapçayırı, Karşıyaka ve Kum mahallelerinden geçen Üleşik Deresi Beykonak Mahallemizdeki Akmaz deresinden denize dökülecek. Akmaz Deresi'nin ağzına yapılan mendirek ile özellikle fırtınalı havalarda denizde oluşan dalgalar yüzünden geri tepme yaşanmayacak. Sel suları rahat bir şekilde denize dökülebilecek. Çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
KumlucaAntalyaGüncelÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Kumluca'da Üleşik Deresi sel sularını denizle buluşturacak, 750 metre kanal yapıldı - Son Dakika
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